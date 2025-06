Pep Guardiola, en busca de la reconciliación ante un divorcio inminente

Pep Guadiola, 54 años, sigue albergando el sueño de reconquistar el corazón de la mujer que le ha acompañado 3 décadas. Cristina Serra es la mujer de su vida con la que se casó en 2014, rubricando una relación que les había regalado 3 hijos, María, de 24 años, Marius, 22 y Valentina, de 17 años.

El de Santpedor, pasa unos días de asueto en Barcelona antes de retomar los entrenamientos con el Manchester City para preparar el Mundial de clubes que de disputará en Estados Unidos dentro de dos semanas. Pep voló el pasado lunes desde Manchester a Girona en un vuelo privado. El considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, disputó un torneo de golf, el «Legends Trophy», junto a otros Vips, como Chiqui Beguiristain o Michel Platini en uno de los mejores campos de golf de Cataluña, el PGA Catalunya en la localidad de Santa Coloma de Farners. Como dato anecdótico destaca el detalle de que Pep Guardiola llevó puesto el exclusivo reloj Richard Mille que estrenó en el Santiago Bernabéu cuando su equipo se enfrentó al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions league y del cual solo hay 50 unidades en el mundo. El reloj está valorado en 1,3 millones de euros.

Aunque el de Santpedor estuvo acompañado y respaldado por su hijo Marius, que vive entre Manchester y el Golfo Pérsico, Pep mantuvo un gesto serio durante los dos días que duró el torneo, seguramente por la delicada situación sentimental que vive. Al pésimo año en lo deportivo en el que el Manchester City ha acabado la temporada sin cosechar título alguno, se ha unido la noticia de la decisión de su, hasta ahora compañera de vida, Cristina Serra que decidió poner punto y final al matrimonio.

Pep llegó la mañana del miércoles a Barcelona y se alojó en la casa familiar. Desde que transcendió la ruptura de la relación, Pep Guardiola ha pernoctado en la vivienda familiar cada vez que visitó la Ciudad Condal. Esa circunstancia y el hecho de que tanto él como Cristina Serra seguían llevando el anillo conyugal, se había interpretado como una posibilidad de que la pareja se podría dar otra oportunidad. Sin embargo, el entorno de Cristina Serra se apresuró a zanjar la polémica. Cristina mantiene el cariño, respeto y admiración hacia el hombre que la acompañó 30 años pero da por finalizada esa etapa de su vida.

Dueño de un centro médico

Pep aprovechó la primera tarde en Barcelona para inaugurar el centro médico «MonarKa Clinic», proyecto que comparte con sus socios y también exfutbolistas, Thiago Alcántara y Jonathan Soriano. La clínica, sita en el exclusivo Paseo De Gracia, en la mejor zona comercial de Barcelona, está dedicada a combatir el envejecimiento. Pep y sus socios están secundados por un plantel de prestigiosos médicos y terapeutas que proponen con sus modernos métodos el anhelo de bienestar integral con el objetivo prioritario de prolongar la vida con una mejor calidad de la existencia. Durante la rueda de prensa, Pep Guardiola no aceptó preguntas personales.

Pep Guardiola y Cristina Serra en Ibiza con su familia Gtres

Pep Guardiola y Cristina Serra duermen bajo el mismo techo, en la casa familiar de Pedralbes, los días que el entrenador pasa en Barcelona. La relación es muy cordial pero, para Cristina, no hay vuelta atrás. Pep no parece haber asumido la decisión de separarse de Cristina Serra. Pep cree que podría compatibilizar el año que firmó en Manchester con periódicos viajes a Barcelona. Creía que podía revertir la situación y poder reconquistar a la mujer de su vida y madre de sus tres hijos pero Cristina Serra sigue firme en su decisión de separarse del que muchos consideran, mejor entrenador del mundo

Cristina se decepcionó al comprobar que Pep no había cumplido la palabra de no renovar con el equipo al que entrena, el Manchester City. Al parecer, la pareja había convenido cerrar la etapa en Manchester y volver a Barcelona pero Guardiola renovó su contrato sin consultar con su mujer.

La pareja habría acordado, incluso, pasar un año en Dubái, donde Pep tiene intereses comerciales y además tenía una importante oferta de trabajo para un año pero la decisión de renovar con el equipo inglés al que entrena Pep, trastocó todos los planes de Cristina Serra. Ella se trasladó a vivir a Barcelona, junto a la hija pequeña del matrimonio que retomó sus estudios en Barcelona. Pep pensaba que podía reconquistar a su mujer y se trasladó en varias ocasiones a Barcelona para demostrar a Cristina que era posible mantener la relación hasta que cumpliera el compromiso profesional con el Manchester City Desde entonces los rumores de reconciliación, apuntalados por el hecho de que ambos mantenían el anillo de matrimonio y que cuando Pep viajaba a Barcelona, se alojaba en la misma casa. Pep y Cristina demostraban tener una buena relación, no solo por las declaraciones que hacían que irradiaban cariño y respeto pero nada ha podido cambiar el parecer de Cristina Serra

Siguen en la Fundación

Según fuentes cercanas a la pareja, Pep tiene en la casa familiar su propia habitación y un despacho. La expareja mantienen una excelente relación pero hacen vidas separadas desde principios de año. Ambos mantienen interese conjuntos en lo personal y profesional. Cristina, además de dedicar parte de su tiempo en su negocio de moda «Serra Claret», está volcada en la Fundación Guardiola Sala. La entidad, con ánimo filantrópico, dedica sus esfuerzos al apoyo de personas vulnerables a través del deporte. La separación del matrimonio no será obstáculo para que ambos sigan con el noble y bello empeño de la fundación familiar.

Pep Guardiola y Cristina Serra Gtres

En los próximos meses firmarán, de mutuo acuerdo, el divorcio. Ambos comparten el mismo abogado y Pep ha hecho transcender que no pondrá problema o pero alguno a las demandas materiales y económicas de Cristina Serra. Incluso ha dejado claro que la casa en la que reside Cristina, que está a nombre del entrenador, podrá seguirla disfrutando Cristina, cuanto y hasta cuando quiera.

Pep afirmaba recientemente que cuando pierde, «quiere sufrir, dormir mal y sentirse mal». Perder a la compañera de vida, le quita el sueño y resta ánimo. Pep y Cristina firmarán el divorcio y pondrán fin a una relación de 30 años.

Un Doctor Honoris Causa por la Universidad de Manchester que defiende a los niños de Gaza

Guardiola ha sido semana investido doctor honoris causa por la Universidad de Mánchester en un acto en el que ha pronunciado un discurso en el que ha asegurado que le duele «todo el cuerpo» al ver «lo que pasa en Gaza». El técnico español habló sobre este tema al recibir el reconocimiento por sus éxitos en el City y por el trabajo de su fundación Guardiola Sala.

«Es muy doloroso ver lo que pasa en Gaza. Me duele todo el cuerpo de verlo. Y quiero dejarlo claro, esto no va sobre ideologías. No va sobre si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Esto va sobre el amor a la vida y cuidar de tu vecino. Quizás veamos a los niños y niñas que mueren por una bomba en un hospital y pensemos que no tiene que ver con nosotros, pero, cuidado, los próximos podemos ser nosotros», afirmó Guardiola. Al acto acudieron sus hijos María, de 24 años, Marius, de 22 y Valentina, de15 años de edad. La primogénita es un rostro habitual de los círculos de moda londinenses, donde se prodiga. Marius siempre ha sido un alumno brillante. Es CEO de tres entidades con un socio alemán dedicadas al maketing digital y Valentina está acabando Bachillerato.