Dulceida denuncia los comentarios recibidos tras anunciar el embarazo: "¿Os molesta que haya familias de todo tipo?"

Hace una semana que Dulceida y Alba Paul anunciaron su embarazo con una fotografía de la ecografía y un mensaje de ilusión: "Tus mamis te esperan con muchas ganas". Tras este bombazo que muchos venían presagiando, la influencer ha publicado un vídeo no muy típico en su feed de instagram para denunciar gran número de comentarios que han recibido tras la gran noticia, "la mejor notica del mundo para mi", comenzaba la 'influ'.

El video de escasos segundos muestra las frases que ha recibido la pareja de forma masiva a través de las redes sociales, todas ellos relacionados con el hecho de ser dos mujeres. "Me explota la cabeza", comenta en varias ocasiones. Pese a imaginarse el "hate" que podría ocasionar la noticia, ya que cada movimiento de la influencer es hablado por las masas, nunca pesaron que sería tanta la cantidad: "Me parece penoso que en 2024 haya tanta gente, porque han sido muchos". No ha dudado en calificar los comentarios de "asquerosos y retrógrados".

"La misoginia y la lesbofobia son un hecho común en una gran parte de la sociedad", denuncia la creadora de contenido en su post, "Dónde algunas personas, desde su más profunda ignorancia, se atreven a realizar opiniones cargadas de desprecio con preguntas absurdas de las que conocen perfectamente su respuesta".

Asimismo, aclara que "un donante de semen no es un padre". La pareja ha llevado a cabo el método ROPA, una técnica de fecundación in vitro a una mujer para conseguir los embriones, que sería la madre genética, y transferirlos posteriormente al útero de la otra mujer, la madre gestante.

Dulceida considera que es un mensaje necesario y de respeto. "Estamos para cambiar el mundo los que vivimos desde la libertad y el respeto", sentencia. "¿Os molesta el amor?", lanzaba la pregunta al aire y todos aquellos que cuestionan su maternidad: "¡Qué más os da! ¿Os molesta que haya familias de todo tipo?". "Vamos a crear una familia preciosa", concluye.

Pese a todas las críticas ha asegurado que también han recibido "muchísimo amor". La influencer no ha dudado en lanzar a la red social, con la que cuenta con más 3,4 millones de seguidores, el mensaje con el que empezó en las redes: "Mucho amor"