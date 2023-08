Edwin Arrieta, acusado por mala praxis por sus pacientes: "Han callado a muchas ofreciendo retoques y haciendo vídeos falsos"

Las redes sociales están ardiendo tras el crimen de Daniel Sancho que ha acabado con la vida del cirujano Edwin Arrieta en Tailandia. La inspección de sus últimos movimientos virtuales: frases, fotografías y vídeos, ha sacado a la luz datos comprometidos que ayudan a conocer las vidas de ambos protagonistas.

Tras el cierre de los perfiles sociales de Daniel Sancho por la avalancha de críticas y el acoso recibido, lo último ha sido la denuncia de varias pacientes operadas por Arrieta.

Edwin Arrieta, como médico cirujano, era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP). Según su página web, trataba a pacientes "generalmente sanos que no se sienten a gusto con su cuerpo". Sin embargo, una serie de denuncias en redes sociales apuntan hacia su mala praxis.

Edwin arrieta, acusado por mala praxis por sus pacientes: "testimonio" La Razón La Razón

Varios usuarios han tomado las plataformas digitales para compartir sus propias experiencias con el profesional médico, desatando un escándalo que arroja dudas sobre la ética de sus operaciones y la seguridad de los pacientes.

Edwin arrieta, acusado por mala praxis por sus pacientes: "testimonio" La Razón La Razón

Las denuncias, difundidas por varios grupos de Facebook de 'experiencias de cirugías estéticas', narran supuestas historias de pacientes que habrían experimentado consecuencias preocupantes luego de someterse a procedimientos realizados por el cirujano.

Destaca el caso de una usuaria, que se autodenomina 'Carolina' y que en reiteradas ocasiones muestra en su perfil las consecuencias de la operación dirigida por el doctor Edwin Arrieta. Las fotografías, que enseñan la enorme cicatriz en el abdomen, vienen acompañadas por claras advertencias: "Acá un resumen cortito de las afectadas de Arrieta (soy una más). Arrieta deja de amenzar se te viene dura la cosa, sigues operando 2 chicas en 1 mismo día. Cómo te la ganas de fácil... Eres médico cirujano pero no de cirugía plástica".

Edwin arrieta, acusado por mala praxis por sus pacientes: "testimonio" La Razón La Razón

Las denuncias surgieron a partir de varios mensajes en los que usuarias pedían recomendaciones del doctor. Según cuenta Carolina, tras varios intentos de contactar con el cirujano colombiano después de la operación, así como con Ana Fuentes, la mediadora del centro médico que le derivó a él, fue ignorada y más tarde bloqueda sin recibir respuestas.

Cuenta también que finalmente Edwin Arrieta ya no trabajaba con el centro de Ana Fuentes porque fue despedido. Este dato lo corroboran varias usuarias más en otra publicación, donde aseguran: "Fue despedido porque opera como el forro, no está acreditado, deja orejas de perro, no lipa y no hace corset corta y surce como saco de papas, o sea por favor aborta la misión y busca bien".

Edwin arrieta, acusado por mala praxis por sus pacientes: "testimonio" La Razón La Razón

Los relatos incluyen alegaciones de resultados insatisfactorios, complicaciones médicas y, en algunos casos, un trato poco profesional por parte del cirujano.