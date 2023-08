Así era Edwin Arrieta, el cirujano colombiano presuntamente asesinado por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho

El viernes 4 de agosto, Daniel Sancho es detenido por el presunto asesinato de su amigo Edwin Arrieta, cometido durante la noche del jueves 3 de agosto. El hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho lo confesó todo a las autoridades tailandesas y les ayudó a esclarecer todos los detalles del supuesto crimen.

Este fin de semana se conocieron imágenes de una cámara de seguridad en las que se veía a Daniel Sancho en una tienda comprando cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Además, más tarde también se encontró el kayak con el que había salido al mar para tirar partes del cuerpo del médico colombiano.

¿Quién era Edwin Arrieta y qué relación tenía con su presunto asesino, Daniel Sancho?

En su confesión, Daniel Sancho explicó a las autoridades que era "culpable" pero también "un rehén de Edwin" que le tenía encerrado "en una jaula de cristal". Según el presunto asesino "me hizo romper con mi novia, destruir la relación y me sentía desesperado". En una conversación con 'El programa del verano' de Telecinco también contó que "estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía todo lo que me pedía, me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer".

Estas fueron las razones que llevaron supuestamente a Daniel Sancho a matar a su buen amigo Edwin Arrieta, un cirujano colombiano. Su círculo más cercano sabía que ambos eran amigos y que como tal hacían viajes lujosos a diferentes destinos hospedándose en hoteles de primera categoría. No obstante, más tarde, el hijo de Rodolfo Sancho confesó que "él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio". Sin embargo, varios medios tailandeses, como el Bangkok Post, publicaban durante este fin de semana que ambos mantendrían "una relación sentimental desde hace un tiempo". Y que, debido a esto, el motivo del crimen habría sido "pasional" por unos supuestos "celos irrefrenables".

Edwin Arrieta Arteaga nació en Lorica, un pequeño municipio de Colombia que ha decretado desde ayer tres días de luto por el fallecimiento de su vecino: "Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga. A su familia un inmenso y considerado abrazo. Que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida".

Desde hace tiempo, Edwin vivía en el barrio El Recreo en Montería, Córdoba, en Colombia. No obstante, iba con mucha frecuencia por Lorica a visitar a sus padres. Hace una década que ejercía como cirujano plástico y reconstructivo entre los países de Colombia y Chile en distintas clínicas.

Numerosos amigos y conocidos de Arrieta le han recordado con buenas palabras señalando que era "un hombre excelente que luchó por materializar sus sueños y lo logró siendo un excelente profesional", apuntó su amiga Emilia María Jattin.

Sin embargo, la familia del presunto asesinado ha preferido no decir nada para no interferir en el caso policial. Así lo contaron en el comunicado emitido en el que explican que "nos abstenemos de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos que rodean el lamentable suceso de nuestro familiar. Lo anterior para no entorpecer el protocolo de investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los estados inmersos en estos hechos". De la misma manera piden respeto por "este difícil momento que estamos viviendo".

Comunicado de los familiares de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado presuntamente por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho La Razón

Hoy mismo está previsto que Daniel Sancho ingrese a prisión debido a este presunto asesinato cometido. Su padre, Rodolfo Sancho, ya está viajando a Tailandia con el objetivo de ver a su hijo antes de su ingreso en prisión. Ayer mismo, Daniel Sancho, en una conversación en exclusiva con 'El programa del verano' pedía a la periodista que siguiesen hablado de él y que movieran "cielo y tierra" para poder volver a España y cumplir condena aquí. Pues de ser juzgado en Tailandia podría enfrentarse incluso a la pena de muerte, una práctica legal allí.