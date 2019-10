El campanazo de Kiko Rivera

Isabel Pantoja está eufórica. Ella ha sido la que más ha insistido a su hijo Kiko para que su boda civil con Irene Rosales tenga su culminación con un enlace religioso, y ya ha conseguido sus propósitos. El domingo de madrugada, Kiko Rivera lanzaba al aire, en medio de un bolo como dj, su intención de contraer matrimonio religioso con su esposa y madre de sus hijos, Irene Rosales. Recogía así la petición formulada por ésta la tarde anterior: “Francisco José, a ver si me pides la boda religiosa, porque estoy deseando celebrarla, me encantaría que me llevarás al altar”. Y espera que ese “sueño” se cumpla en apenas unos meses.

Irene y Kiko contrajeron matrimonio civil en octubre del 2016, cuando Ana, su hija mayor acababa de cumplir nueve meses, y ahora son padres de otra niña, Carlota. Además, el cantante y dj tiene un hijo varón, Francisco, nacido durante su relación con la modelo Jessica Bueno.

La vida del hijo de la tonadillera sufrió un cambio radical gracias al apoyo y cariño de Irene. Ella consiguió retirarle de las malas compañías y de las juergas nocturnas que tanto daño, y tan mal cartel, le aportaron. Una etapa marcada por ciertas adicciones y el total rechazo de la Prensa, agravada por polémicas y escándalos que perturbaban totalmente a su progenitora.

En este sentido, Isabel sabe ser agradecida y mantiene con su nuera una relación extraordinaria, nada que ver con los desencuentros con su hija.

Habida cuenta de que esa futura boda religiosa vendrá acompañada de una jugosa exclusiva en la publicación de cabecera de la familia Pantoja se espera una gran celebración con invitados de postín. Si los desencuentros entre Kiko y su hermana Isa no desaparecen, y la relación no mejora, la de Isa P será una de las grandes ausencias en un enlace tan mediático. Pues si fuera por Irene el enlace religioso se celebraría antes de la próxima primavera.

Y el lugar elegido podría ser el mismo en el que se casaron Isabel y su fallecido marido Francisco Rivera “Paquirri” el 30 de abril de 1983, la iglesia del Jesús del Gran Poder de Sevilla. El torero, divorciado de Carmina Ordóñez y padre de dos hijos, y la cantante protagonizaron uno de los grandes acontecimientos sociales del año.

Al contrario que su madre, Kiko no ha demostrado nunca el menor fervor religioso, pero Irene tiene clavada esta espinita desde que decidieron unirse en matrimonio, y no le basta con una ceremonia civil.

Si en el 83 fueron Fran y Cayetano los que vivieron la boda de su progenitor en primera fila del templo, ahora serán Francisco, Ana y Carlota quienes, seguramente, lleven las arras de sus padres.