Entráis en un sitio caro y raro

A los cinco minutos de entrar en el Mugaritz de Andoni Luis Aduriz le oígo decir alto y claro; “entras en un restaurante caro y raro”. Caro, sí (300 euros) y raro, pues según la experiencia que tenga cada uno en lo que se llama cocina de autor, de experimentación o de sensaciones y bueno....sí, muy raro, porque también es raro. El cocinero vasco que cocina muy bien, también habla muy bien; “Hemos venido al mundo a disfrutar, me da pereza invertir en las cosas que no aportan. Cumplo 22 años en este proyecto, empecé con un nivel de formación muy básico y con nada de mundo. Aprendí que al final del día estaba muy cansado pero he luchado por buscar caminos genuinos. Aquí construimos una realidad a la medida del que viene a nuestra casa, no estamos para hacer sufrir a nadie, este es un sitio caro y raro. He apostado por algo auténtico y atemporal. La exigencia nos motiva y nos castiga la ignorancia. Hicimos un trabajo con neurolinguisticos, la gente lo que recordaba de Mugaritz eran los momentos vividos, no necesariamente la comida. De ahí que busque por todo el mundo sensaciones, por ejemplo, en Guatemala me topé con el ron Zacapa, que ha sido nombrado varías veces el mejor ron del mundo, y sentí tal flechazo que lo quería para Mugaritz”.

Los poderosos recuerdos de las comidas de las abuelas y de las madres se basan en guisos simples, caseros y ricos. Comer con Aduriz también genera recuerdos pero su menú de 22 mini elaboraciones será recordado por raro, complejo y a la vez simple, sabroso pero enigmático, largo por sus casi cuatro horas de sorpresas y caro, por único porque sólo podrá ser consumido en el plazo de nueve meses. Los tres meses restantes, enero, febrero y marzo, Mugaritz estará cerrado con Aduriz y su equipo, dándole vueltas, como una pescadilla enroscada, al ciclo de la vida para crear un nuevo menú que contenga las mil maneras de sorprender y dar felicidad al comensal. En el tiempo que permanece cerrado al público busca productos para incorporarlos a su “experiencia sensorial y gastronómica”. Por ejemplo, se hace con el stock de un vino con 40 años del que queda una pequeña remesa, con una pimienta de Japón que siembra en su huerto a la espera que le regale sus frutos o busca desesperadamente en Guatemala el secreto de un ron Zacapa, lo necesita como si no hubiera un mañana para terminar su relato gastronómico. Es tal su tozudez que en la destilería de origen le ofrecen una barrica con más de 37 años de envejecimiento y un contenido espectacular, el vasco levita y lo traslada a su Mugaritz a 20 minutos de Fuenterrabia, Ondarribia. Allí comienza el espectáculo, donde se van entremezclando elaboraciones sin el orden de un primero, tipo sopita o crema, un segundo, tipo carne o pescado y postre de natillas o tarta de queso. No, no es eso lo que uno busca en Mugaritz y además, no lo busques porque no lo tienen. Con la pócima mágica en su barrica de ron, Andoni ya tiene su menú completo.