Esta ex modelo se casa con su perro: “He terminado con los hombres”

“Cuántos más tíos conozco, más quiero a mi perro”. Así respondía la rapera May a principios de milenio a Porta en su canción “Niños vs. niñas” y es lo que debió pensar Elizabeth Hoad, la ex modelo que pretende casarse con su perro, Logan.

Después de dos compromisos fallidos y más de 220 citas infructuosas, Elizabeth Houd, de 49 años, ha decidido probar suerte en el amor en otro lado, con su perro Logan.​

​

Según el periódico “The Sun”, la modelo se halla intentando persuadir a un sacerdote local de la Iglesia Católica para que bendiga su unión con su perro de seis años. “He terminado con los hombres”, sentenció Elizabeth. “He tenido más de 220 citas en ocho años en seis sitios de citas diferentes y, en general, ha sido un desastre”, así que pensó que casarse con Logan “sería una buena idea”.

Aunque “algunos podrían pensar que estoy loca, siento que esto está bien”, aseguró. Además, no piensa cambiar de idea porque “él nunca se va de mi lado y nos amamos el uno al otro”. Esta, dijo, “es mi forma de decir que estaremos juntos para siempre”.

Asimismo, ya ha planeado todos los detalles del enlace. Ella llevará un anillo de boda y Logan una pulsera de oro, sombrero de copa, chaleco y pajarita.​ “Los huskies de un amigo, Ajax y Bear, serán los mejores hombres que halla en la boda”, que se celebrará, según sus deseos, el 2 de agosto, el primer aniversario desde que recibió a Logan en su vida y lo rescató del abandono.​

​

En su lista de boda aparecen veinte personas y, tras la celebración, se irán de luna de miel a un hotel que admite perros.​ Se desconocen si las causas reales de este enlace son reivindicativas o parte de una estrategia publicitaria.