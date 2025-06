Rosalía y Emilio Sakraya, pillados en Barcelona entre arrumacos y el ‘Aserejé’ de Las ketchup

Rosalíaestá de nuevo enamorada y no tiene intención alguna de esconderse. Aunque no lo esté gritando a los cuatro vientos, lo cierto es que no se trata de ningún secreto que su corazón vuelve a estar ocupado. Ahora late con fuerza gracias al actor alemán Emilio Sakraya, sustituto en estas lindes de Rauw Alejandro, con el que terminó con polémica, pero aunando fuerzas para que las críticas no se cebasen demasiado con él, entre rumores de infidelidad.

Todo esto queda en el pasado y la artista catalana quiere disfrutar del presente, mientras establece las sólidas bases para que su nuevo noviazgo perdure en el tiempo para un futuro en común. Si la semana pasada fueron noticia en todo el mundo por sus apasionados besos por las calles de Berlín, ahora son las de Barcelona las que sirven de escenario a su romántico paseo. Unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie, pues evidencian el precioso momento personal en el que se encuentran los artistas.

Rosalía pasea su amor por Emilio Sakraya por Barcelona

No es la primera vez que la cantante lleva a sus amoríos por su ciudad natal, enseñándole más allá de los rincones más turísticos de Barcelona. Así sucedió también cuando estaba felizmente enamorada de Rauw Alejandro, antes de que el desamor llamase a su puerta. Ahora el afortunado en contar con una guía de excepción ha sido el actor alemán, que después de mostrarle lo más destacado de Berlín, le toca el turno de conocer los rincones con más simbolismo personal para su amada, como así recogen desde ‘Nacional.cat’.

Y así han sido sorprendido por los viandantes que se cruzaban en su inusual paseo. Muy acaramelados, cogidos de la mano y siendo testigos incluso de un tierno beso en la mano de su chica, el intérprete de series como ‘La monja guerrera’ o películas como ’60 minutos’ se deshace en atenciones con la cantante de ‘Despechá’ o ‘La fama’ o ‘Bizcochito’. Un romántico paseo por las calles de la Ciudad Condal en la que no han necesitado ningún equipo de seguridad que les proteja del asedio de sus fans, pues la intención era no llamar demasiado la atención, aunque siendo dos rostros archiconocidos en sus respectivos ámbitos es complicado.

Desde el citado medio han seguido su pista por Barcelona. Les han visto entrar en la taberna Cu-Cut, donde saciaron su apetito con los platos típicos de la región. Pero no solo el mítico pan con tomate catalán, sino también con la siempre apuesta segura que supone la tortilla de patata con marca España. Pero no solo han comido y pateado las calles, sino que también se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas cómo Rosalía le enseña a su chico algo también muy español, el mítico ‘Aserejé’ que entonaron en su día Las Ketchup y que conquistaron las pistas de baile en 2002. Una escena divertida que demuestra lo bien que está la cantante con Emilio Sakraya, entre arrumacos, caricias, besos y también muchas risas.