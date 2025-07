Molly Gordon, ¿la nueva ilusión de Jeremy Allen White tras su romance con Rosalía? Esto es lo que se sabe

El roce hace el cariño, y si no que se lo digan al elenco de 'The Bear'. La ficción de Hulu, estrenada allá por 2022, ha sido muy elogiada por la crítica y la audiencia debido a la ejecución del guion de cada uno de sus intérpretes. Sin embargo, el estar acostumbrado a ver a alguien en nuestro entorno profesional puede hacer que hasta nos olvidemos de todo lo demás. Y esto le ha pasado a dos de sus protagonistas.

Jeremy Allen White y Molly Gordon interpretan respectivamente a Carmy Berzatto y a Claire Dunlap, dos amigos de la infancia que se reencuentran por circunstancias de la vida. Si bien no vamos a hacer spoilers de la trama de la serie, sí que podemos contar que White y Gordon estarían aparentemente en una relación.

Reconstruyendo los hechos

Para comprender un poco mejor esta situación tenemos que remontarnos al año pasado, concretamente al mes de julio. Hace justamente un año que se vio de forma pública por última vez a Jeremy Allen White acompañado de Rosalía. Este noviazgo venía después de que el protagonista de 'The Bear' se hubiera divorciado de la actriz Addison Timlin, con la que tiene dos hijas.

Jeremy Allen White, visto besándose con Molly Gordon en septiembre de 2024 The Image Direct

Dos meses más tarde, en septiembre, Rosalía se encontraba celebrando su cumpleaños. El lugar elegido había sido la Semana de la Moda de París, pero no hubo rastro del actor. Resulta que no solo se había quedado en Nueva York, sino que también había sido visto besándose con otra chica: Molly Gordon, su compañera de rodaje.

Con discreción

Gordon conoció al hombre con el que hoy se la vincula emocionalmente después que hubiera sido elegida para unirse a la segunda temporada de 'The Bear'. Uno de los detalles que llamaron la atención de las primeras impresiones de la actriz fue que tildó de "locura" la experiencia al saber que iba a poder trabajar junto a Jeremy.

En una entrevista con Vanity Fair el pasado mes de junio, Molly fue preguntada acerca de las fotos virales de septiembre de 2024. "Con Internet, creo —incluso lo veo en mí misma como fan de ciertas cosas— que somos una sociedad más prejuiciosa", fue lo único que mencionó la actriz, sin desmentir ni confirmar la supuesta relación con el actor.

Estos últimos días, los actores han sido vistos en el estreno de 'Oh, hi!', la nueva película de Molly Gordon. Si bien no han declarado en ningún momento estar saliendo, este último movimiento hollywoodiense podría ser el indicador de la consolidación de uno de los romances más acaramelados de la ciudad de las estrellas.