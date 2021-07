Jorge Sanz, de confesar que le mantiene Santiago Segura a anunciar que va a ser abuelo en ¡Hola!

Gente

Jorge Sanz, de 51 años, sorprendía hace unos meses cuando en “Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition” confesaba sus problemas económicos. El actor se convertía en anfitrión del espacio de Mediaset y recibía en su hogar a Antonio Avilés, a María Jesús Ruiz y a Ana María Aldón.

Jorge Sanz y Avilés, en "Ven a cenar conmigo"

Durante la cena, Sanz sorprendió a sus comensales al afirmar que su ruina le había llevado a “perder amigos por dinero, cosas no tangibles... Mi ruina no ha sido salir cada noche durante dos décadas, esto solo lo he notado en el físico”. La exmiss España María Jesús Ruiz le preguntaba directamente sobre de qué vive en la actualidad, el actor se sinceraba: “Estoy promoviendo mis dos próximos proyectos y he trabajado durante 40 años, no tengo grandes necesidades. He hecho mi casa a mi gusto y está pagada. Tengo mi paro... No debo nada a nadie, bueno sí a Antonio Resines y también a Santiago Segura, que me llevan manteniendo dos años. Son grandes amigos”, explicaba.

A pesar de sus problemas económicos, el actor está feliz. Según publica la revista ¡Hola! su hija le va a convertir en abuelo por primera vez. Marta, de treinta años, la primogénita de sus tres hijos, está embarazada de una niña a la que llamará Vega, fruto de su relación con su pareja, Manu, un joven aparejador de Llanes (Asturias). Jorge está muy ilusionado: “Ahora comienza la etapa más bonita de mi vida”, confiesa.