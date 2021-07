El INFIERNO de Ana María Aldón tras cuestionarse la paternidad de Ortega Cano: “No quería vivir”

Ana María Aldón ha vivido una de sus tardes más complicadas en ‘Viva la vida’. La colaboradora ha sido testigo de un vídeo del año 2012 en el que algunos colaboradores de Sálvame cuestionaban las intenciones de la andaluza cuando conoció al veterano torero. Incluso se llegó a poner en duda que José Ortega Cano fuese el padre del hijo de ocho años que ambos tienen en común. Unas imágenes de archivo en las que se podía ver a rostros como Kiko Hernández, Terelu Campos o Kiko Matamoros, burlándose de Aldón y asegurando que ella “quería cazarle”.

Ana María Aldón visiona un vídeo de 'Sálvame' del año 2012

Algunos de esos colaboradores que pusieron en duda su amor por Ortega Cano ya han dado un paso atrás, como ha sido el caso de Terelu Campos, presente este domingo en el plató de ‘Viva la vida’. La hija de María Teresa Campos imitaba y se reía de ella en ‘Sálvame’, pero hoy, sin pedir disculpas, ha querido remarcar que “esas imágenes tienen mucho tiempo y que las cosas ahora son diferentes”.

Ana María Aldón confiesa hoy que todo aquel infierno y la condena mediática que vivió le afectó de tal forma que “no quería vivir”. Unas escalofriantes palabras que no han dejado indiferente a nadie. Muchos se preguntan porqué no denunció todo aquello en su momento, mientras la protagonista ha afirmado que por aquel entonces “apenas podía ver la televisión” debido al daño que le causaba todo lo que se decía sobre ella.

Ana María Aldón se hunde en 'Viva la vida'

“Me daba miedo la prensa, escuchaba tantas barbaridades. Decía: ‘¿Pero qué mierda es esta? ¿No hay humanidad, no hay sentimientos?’. Yo me veía como una persona embarazada y con miedo. Yo no quería vivir. Lo que podía ser lo más bonito para una mujer se convirtió en una pesadilla. Es que era todos los días. Y sin yo hablar ni nada”, ha confirmado Ana María, que además ha reconocido que “estuvo en tratamiento con un cardiólogo”.

Las redes sociales han reaccionado ante esta situación mostrando su apoyo público a Ana María Aldón. La presentadora del magazine de los fines de semana de Telecinco, Emma García, también ha querido dar un paso al frente: Siento este mal rato. No era nuestra intención y, desde luego, desconocíamos ese episodio”.