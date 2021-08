Diego Matamoros: “Si no hubiéramos perdido al bebé, Estela y yo seguiríamos juntos”

Gente

Diego Matamoros se convierte en protagonista de Semana por sus soprendentes declaraciones tras oficializar su divorcio con Estela Grande. El hijo de Kiko Matamoros se declara consciente de sus errores y se siente más maduro. Además, en cuestiones familiares está en paz con su padre, Kiko, y el resto de los miembros de su familia, salvo con su hermana, Anita.

«He sido muy feliz con Estela. Ha sido la mujer más importante de mi vida. Por eso me casé con ella», nos asegura de la que fue su esposa hasta el pasado 20 de julio. Diego Matamoros quiso despedirse públicamente de ella: «Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado. Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy. Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños. Te quiero, sé feliz y cuídate mucho, Estelita», escribió.

Además de su divorcio, Diego Matamoros también está atravesando su ruptura con la médica estética Carla Barber. . A pesar de que han tomado caminos separados, él tiene buenas palabras para ella: “Me ayudó mucho a acercarme a mi familia y siempre le estaré agradecido por eso», confiesa.