Así es el retiro “well-being” en Maldivas donde disfrutan Daniela Figo y Beltrán Lozano

Gente

Bienestar

En JOALI BEING, que abrirá sus puertas a finales de 2021, el wellbeing es mucho más que una expresión, es una forma de vida. La programación invitará a los huéspedes a reconectarse consigo mismos, con el equipo de maestros internos de JOALI BEING guiándolos en un viaje de autodescubrimiento y renovación con el objetivo de volver a casa sintiéndose renovados, elevados e inspirados, con una nueva sensación de ingravidez.

Programas de inmersión

JOALI BEING pretende ser el comienzo de un viaje de bienestar transformador y educativo. Desde el movimiento consciente y la relajación conmovedora hasta la nutrición personalizada y el aprendizaje interactivo, el retiro crea experiencias de bienestar adaptadas a los estilos de vida y objetivos individuales. Centrado en los cuatro pilares de JOALI BEING: Mente, Piel, Microbioma y Energía, la oferta se basará tanto en la ciencia moderna como en las tradiciones más antiguas. JOALI BEING lanzará programas de inmersión exclusivos que reunirán tratamientos, terapias y experiencias que reforzarán cada pilar y llevarán a los huéspedes a un viaje de trascendencia.

Los programas de inmersión incluyen:

Descubrimiento de JOALI BEING : Un programa básico para introducir los cuatro pilares de JOALI BEING con el objetivo de llegar a una mejor comprensión de su camino de bienestar óptimo a través del ejercicio, la orientación nutricional, las prácticas de autocuidado y los rituales de atención plena.

Energía : Diseñado para aquellos que quieren recuperar la vitalidad y mejorar la resistencia, y aumentar la fuerza y la energía. Centrándose en el análisis inteligente del movimiento, las sesiones de ejercicios creativos y los tratamientos para equilibrar la energía, se reforzará la conexión entre la mente y el cuerpo para desarrollar la resistencia y recuperar la energía para un nuevo sentido del equilibrio.

Mente: Se centra en el desarrollo de la atención plena y en el aprendizaje de cómo lograr más conciencia y conectividad en el momento presente en la vida cotidiana moderna, para mejorar el bienestar, superar el estrés y maximizar el rendimiento y la productividad. Sumérjase en el momento presente a través de prácticas de enraizamiento y restauración, sesiones de terapia de sonido transformadoras, tratamientos de equilibrio energético y ejercicios de movimiento consciente.

Piel: Para aquellos que desean aprender sobre la intrincada conexión entre nuestra salud digestiva y nuestra piel. Viendo la piel como un reflejo de su salud interior, JOALI BEING combina una orientación nutricional personalizada con tratamientos educativos artesanales para el cuerpo y el rostro, con el fin de lograr una nueva sensación de confianza y luminosidad.

Reequilibrio del peso: Diseñado para quienes desean profundizar en la gestión sostenible del peso e integrar estos conocimientos en un estilo de vida que se mantenga sin esfuerzo. Los viajes de los huéspedes comenzarán con una consulta nutricional integrada en profundidad, seguida de sesiones de movimiento personal, talleres culinarios y educación sobre la salud del microbioma.

Los programas de inmersión van de cinco noches a tres semanas y están diseñados para reequilibrar los cuatro pilares de JOALI BEING. El programa de Reequilibrio de Peso tiene una estancia mínima de diez noches.

Los programas de inmersión pueden adaptarse a las áreas de fuerza y vitalidad, claridad mental y bienestar, equilibrio hormonal, salud femenina, reequilibrio digestivo y de peso, sueño reparador, así como movimiento y alineación para una buena salud e inmunidad. Los viajes se personalizarán tras un Análisis de Movimiento Inteligente y una Evaluación de Salud Integral.

Las consultas de bienestar están incluidas en todas las estancias de los huéspedes, mientras que los programas de inmersión ofrecen diagnósticos personalizados, como una consulta de nutrición, una evaluación del estilo de vida, y un análisis de movimiento inteligente y alineación en 3D, entre otros. Todas las estancias incluyen también clases de grupo y actividades de aprendizaje gratuitas.

Espacios de transformación

Con el bienestar en el corazón del retiro, JOALI BEING es una colección de espacios de transformación que se extienden por toda la isla. Los espacios incluyen:

Areka: La entrada a los espacios de transformación del retiro que actúa como un área de consulta y recepción a las 39 salas de tratamiento, servicios de diagnóstico y programas de aprendizaje de JOALI BEING.

Aktar: Centro de herbología de JOALI BEING en asociación con Herba Farm e inspirado en un mercado de especias. Los huéspedes pueden abordar cualquier preocupación de mente, microbioma, piel y energía con el herbólogo residente que puede preparar tés de hierbas para cualquier tipo de dolencia física o mental, crear cosméticos naturales y aceites de masaje, así como ofrecer talleres para que los huéspedes aprendan sobre la ciencia detrás de los beneficios para la salud de las hierbas y los aceites.

Seda: Una sala de terapia de sonido para restaurar el equilibrio interno, creada por el visionario de sanación de sonido y colaborador de JOALI BEING Aurelio C. Hammer.

El camino del descubrimiento del sonido : Un oasis aislado de terapia de sonido bordeado de palmeras con 9 instrumentos únicos que resuenan con los ritmos naturales de la isla, también creados por Aurelio C. Hammer.

Core: centro de movimiento y gimnasio de JOALI BEING, de composición abierta y techo de 16 metros de altura, hogar de entrenadores de movimiento residentes.

Kaashi: Una sala de hidroterapia hogar de un Banya ruso, una sauna Aufguss, una sala de privación sensorial y una sala de inhalación de sal.

Ocean Sala: un área de cuerpo y mente sobre el agua que incluye un pabellón de yoga antigravedad y una plataforma de meditación.

El Centro de Aprendizaje: sede de talleres educativos culinarios, herbológicos y de bienestar. El Centro Culinario de 66 metros cuadrados tiene capacidad para seis personas para clases interactivas de cocina y herbología, mientras que la Sala de Inspiración ofrece experiencias educativas de bienestar como yoga y meditación para grupos más grandes.

Tarifas: JOALI BEING dispone de villas desde 1.805€ por noche, basado en dos personas compartiendo una Ocean Pool Villa en régimen de B&B. Los Programas de Inmersión empiezan en 1.403€ por persona basado en un Programa de Descubrimiento de JOALI BEING de 5 noches. JOALI BEING tiene estancia mínima de 5 noches.