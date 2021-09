Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya están en La Graciosa para ultimar los detalles de su boda

Gente

Octubre

Tras retrasar su boda por la pandemia del coronavirus, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se encuentran, ahora sí, a las puertas de su enlace. La pareja se dará el “sí, quiero” el próximo mes de octubre y lo hará en la isla de La Graciosa donde ya se han instalado para ultimar los detalles antes del gran día.

El enlace de Anabel y Omar no ha estado exento de polémica. No solo las rencillas familiares parecían que iban a empañar la ceremonia sino también los problemas que iba a encontrar su padre, con movilidad reducida, para acceder a la boda que se va a celebrar en la playa. Además, varios ecologistas le amenazaron con presentarse al enlace pues consideraban que no iban a respetar el paraje natural. A lo que ella contestó: «Me voy a casar igual que todo el mundo. La ceremonia va a ser en la playa, voy a tocar con mis pies con la arena. Yo respeto, y es más, comparto los temas ecologistas y la sostenibilidad. Voy a hacer lo mismo que otras personas, pero como se casa Anabel… Estoy hasta el moño del tema».