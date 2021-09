Palito Dominguín, “atrapada” en Inglaterra

Gente

La hija de Lucía Dominguín llevaba varios día sin publicar nada en redes sociales, algo que tenía preocupados a sus seguidores que se preguntaban qué le ocurría a la ex concursante de ‘Supervivientes’. Pues bien, tras una semana de rumores y ante la preocupación de sus fans, finalmente Palito Dominguín se veía obligada a dar explicaciones: está “atrapada” en Inglaterra.

Así lo ha contado la propia protagonista través de un vídeo en Instagram en el que explica los motivos de su “desaparición” repentina de las redes sociales. “¿Por que no he vuelto a España? Voy a explicaros por que estoy atrapada en Inglaterra mientras me corto el pelo…”, rezaba el post. En él, la joven contaba que ambos viajaron hace un mes a Londres para asistir a una boda, un enlace en el que su novio era el padrino, pero al que finalmente no pudieron asistir: “Nos perdimos la boda y fue un chasco. Aunque ya estábamos en Inglaterra, no pudimos ir porque los dos dimos positivo en coronavirus. Primero yo, y luego Harry”.

Tras pasar el periodo de cuarentena, ambos volvieron a dar positivo en la prueba PCR por lo que nuevamente se vieron obligados a quedarse en Inglaterra. “Estamos aquí encerrados. Estamos con la familia de Harry, estamos maravillosamente bien, pero tengo ganas de volver y de ver a mi familia”, relata Palito.

Pero por fin el “sufrimiento” ha acabado y Palito Dominguín ya puede regresar a España, y es que tal y como ha confesado en Instagram: ¡el resultado de la última PCR ha resultado negativo! Una feliz noticia que la joven celebra junto a sus seguidores de la red social.