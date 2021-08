Palito Dominguín muestra su foto más emotiva con su hermana Bimba Bosé

Gente

Varios rostros conocidos del país se está sumando a la última tendencia en redes sociales: atender a las peticiones de sus seguidores y compartir con ellos las imágenes que les solicitan. Nagore Robles ha sido una de las que ya lo ha hecho, publicando una fotografía hasta ahora inédita de la boda de Rocío Carrasco. Poco después, ha sido Palito Dominguín la que ha seguido sus pasos, aunque en su caso ha recuperado de su álbum familiar una preciosa instantánea con sus hermanas Jara y Bimba Bosé, quien perdió la vida en el año 2018 a consecuencia del cáncer que padecía.

Lo cierto es que Bimba Bosé y Palito Dominguín estaban muy unidas, tal y como se puede comprobar en la imagen que la exsuperviviente ha publicado. De hecho, en una entrevista reciente con la revista Lecturas, la sobrina de Miguel Bosé confesó que la muerte de su hermana fue el varapalo más grande al que ha tenido que hacer frente en su vida, uno del que todavía no se ha repuesto del todo. “Llegué a tocar fondo. Me culpé por no estar cerca durante su enfermedad. Hace poco me perdoné”, lamentó.

Palito Dominguín con sus hermanas Bimba y Jara

Cuando su hermana Bimba murió, Palito tenía 21 años y vivía en Londres, donde por aquel entonces estudiaba la carrera de Bellas Artes, razón por la que no pudo estar a su lado en sus últimos días tanto como le hubiera gustado.

Pero Palito no solo ha compartido con sus seguidores esta preciosa fotografía con sus hermanas Bibmba y Jara, sino que ha tirado de carrete y ha publicado varias imágenes de su álbum personal, como la última que se hizo antes de entregar su móvil al equipo de ‘Supervivientes’ para embarcarse en la aventura hondureña.

La última foto que Palito se hizo antes de 'Supervivientes'

También ha hecho pública la primera fotografía que se sacó tras finalizar el concurso. En este caso, Palito Dominguín inmortalizó una cicatriz que le había quedado de una ampolla que le salió durante su participación en ‘Supervivientes 2021′. Sin duda, una experiencia inolvidable de la que guarda muchos recuerdos, y no solo fotográficos.