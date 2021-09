La modelo Marisa Jara anuncia su embarazo

Gente

Buenas noticias

Hace unos meses Marisa Jara compartía con todos sus seguidores que estaba recuperada del cáncer de estómago que sufrió en 2019 y que había llegado el momento de intentar cumplir su sueño de ser madre con su pareja, Miguel, sometiéndose a un tratamiento de fertilidad. Un proceso ya de por sí complicado para cualquier mujer, que la modelo tenía que paralizar después de que la pasada primavera le detectasen un mioma en el útero que le obligaba a pasar por quirófano.

Optimista y fuerte, la modelo desvelaba que una vez recuperada de este nuevo bache en su salud volvería a intentar quedarse embarazada. ¡Y por fin lo ha conseguido! Una semana después de desmentir la noticia de su embarazo - publicada por la revista ‘Diez Minutos’ - ha sido este jueves cuando, tras cumplir los tres meses de gestación, Marisa ha compartido emocionada la noticia con sus seguidores.

“Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que #voyasermamá”, ha anunciado muy feliz la sevillana a través de su cuenta de Instagram, con una imagen en la que le vemos presumiendo de una incipiente barriguita. “Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir un sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé”, ha confesado muy emocionada.

Además, Marisa ha explicado el motivo por el que no ha contado su embarazo hasta ahora: “Hoy por fin, después de hablarlo mucho con mi psicóloga, de acordarlo con mi ginecóloga, puedo contarlo; porque todo marcha bien”. “Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso”, ha añadido, desvelando que “ha sido duro no poder compartirlo con vosotros, sabéis que os he hecho partícipes durante todo el procedimiento, pero los profesionales me aconsejaron esperar a los 3 meses para no crearme falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional”.

Muy feliz, la modelo ha querido agradecer a “todas las personas que han estado conmigo durante este proceso: familiares, amigos, medios de comunicación y, por supuesto, a vosotros por acompañarme, interesaros por mi historia y preguntarme constantemente con cariño cómo iba mi tratamiento de fertilidad”. “Os imagino leyendo este post con una gran sonrisa, como la mía ahora que puedo decir bien alto ¡voy a ser mamá!”.

Una gran noticia que rápidamente han comentado, en la publicación de Marisa, amigas como Fiona Ferrer - con un breve “te quiero” que lo dice todo - Elena Tablada - “Felicidades linda! A disfrutar del regalo” - o Paloma Cuevas, que ha definido la maternidad como “la época más maravillosa de la vida”.

¡Muchísimas felicidades Marisa!