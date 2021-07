Marisa Jara: “El peso siempre ha sido un problema en mi vida”

Gente

Entrevista

Levi’s se une a la modelo para presentar su colección Plus Size. Jara nos cuenta los detalles de su batalla con la báscula. Spoiler: la ha ganado.

- Muy poco se habla del miedo que da probarse unos jeans...

- ¡Totalmente! Cuando pasan un par de días desde que te los pusiste, te das cuenta de que la pizza de anoche igual sobraba...

- Pues las pizzas le sientan de miedo, porque siempre presume de curvas con pantalones skinny...

- Hay días en los que me levanto moderna y me planto unos boyfriend, pero no porque me terminen de quedar bien ni porque me vea pibón con ellos, sino porque se los veo a todo el mundo. Mis habituales son los pitillos (mis preferidos, los Levi’s 710 Super Skinny) porque me encanta marcar. Da igual tu talla: el skinny favorece y estiliza.

- Y si le sumas un tacón, ¡magia!

- Esa sería ya otra entrevista, porque si me pongo un stiletto, llevo siempre las chanclas en el bolso. ¡Cada vez los soporto menos!

- ¿Cuál es el truco para probarse unos jeans? Yo, por ejemplo, siempre hago sentadillas!

- Pues la sentadilla es un buen truco, porque el vaquero cede. Yo he hecho tantas sentadillas con un vaquero que le he sacado una talla más.

-¿Le ha costado que una marca le dejara prendas por su talla?

- Sí, y lo recuerdo como algo traumático. Cuando engordas, al comienzo, no eres consciente hasta que te ves en fotos. Llega un día en el que llamas al showroom de confianza y te dicen que de tal marca solo tienen hasta la talla 38, de la otra, hasta la 40... O te mandan cosas desde Italia y no te entra nada. Vas engordando por circunstancias de la vida, como me ocurre a mí, que me estoy hormonando para ser madre. Es cierto que me he sentido bien con 60 kilos, pero con 85, también. Me miro al espejo y sé que estoy más grande, pero también me veo guapa. Hay cosas más importantes que el peso y la belleza no está ahí, sino en tus valores, tu sonrisa...

La modelo Marisa Jara / Foto: Gtres

- ¿Cómo dejó de luchar contra la báscula?

- Me cansé de estar peleando contra mi constitución, porque es una guerra continua y diaria. Cuando era modelo convencional, pasé por un trastorno de bulimia, y para superarlo visité a muchos doctores. El proceso me ayudó. Voy a dedicarme a ser feliz.

- ¿Ha logrado que le de igual el peso?

- Voy a una nutricionista por mi pasado con la bulimia, porque, lo quieras o no, no deja de ser una enfermedad y de todo te queda siempre algo. Hay que estar alerta.

- Pero, dado su pasado, si le recomendaran que baje un par de kilos, ¿cómo se lo tomaría?

- Simplemente pienso que esa semana no voy a comer pizza, y el kilo desaparece. Me controlo algo más, pero no hago dieta y entreno sin obsesionarme con el peso. ¡Cuidar las curvas también exige un trabajo! Yo tengo una talla que oscila entre la 42 y la 44. Defiendo la diversidad, el cuerpo sano y estar a gusto contigo, aunque no la obesidad. En el término curvy entra todo, aunque si veo a una modelo de 200 kilos, no la voy a aplaudir. Tiene un problema de obesidad y yo no aplaudo las enfermedades.

- ¿Cree que la etiqueta «modelo de tallas grandes» ayuda o que habría que eliminarla?

- Habrá que eliminarla. Las etiquetas no me gustan y se debería normalizar todo. Las marcas me han recriminado mi peso con 55, con 60 y con 70 kilos. El peso siempre ha sido un problema en mi vida, especialmente en el terreno laboral. Hay mucha falsedad sobre este tema, porque lo que ves en un photocall o en una pasarela no es lo que ves en la calle. Todavía existe muchísima presión con el tema de las tallas.

- En el spot de Levi´s lleva joyas de su marca, Jadejara.

- ¡Es mi niña mimada! Estamos expandiéndonos y hay muchas celebridades que nos piden complementos. Estoy muy feliz de que, desde el comienzo, Levi´s me dijera que quería contar con mis joyas.

- Nos encontramos hasta con cadenas con la Virgen. ¿Con la Iglesia hemos topado?

- Soy creyente, y en la última colección he hecho muchos complementos con la Virgen porque, además de ser bonita, creo que te protege y te sirve como amuleto.

- Para terminar, tras el éxito de la operación para quitarse un mioma en el útero, ¿cómo se encuentra de salud?

- La verdad es que estoy mucho mejor. Me estoy haciendo el tratamiento in vitro en la clínica Eva, que tiene un departamento de psicología y nutrición, algo que es esencial. La hormonación te desestabiliza, por lo que la ayuda de profesionales resulta muy importante.