Dolores Cortés: “Ser médico me hace diseñar con empatía clínica”

Cazamos a Dolores Cortés en Cádiz. Concretamente en Sotogrande, el destino preferido de las grandes fortunas nacionales e internaciones, unos días antes de desfilar en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, donde presenta una colección que toma como referencia la Valencia de los años 30.

–¿Qué hace usted en Sotogrande? ¿De vacaciones?

–No, trabajando. Estoy haciendo una gran variedad de diseños para el hotel de gran lujo So/Sotogrande. Me encargaron hacer los uniformes y al final he hecho multitud de textiles y hasta murales.

–¿Pero lo suyo no eran los bañadores?

–Sí, sí. Yo ya les dije a Accord que lo mío era otra cosa. Pero al final me lancé a esta aventura porque me encantó el concepto de «cortijo revolucionado» de este espacio. Hice lo que nadie hace para unos uniformes de hotel: llenarlos de estampados y color para transmitir algo que es muy español: la alegría. Incluso he creado el logo con coloridos claveles, abanicos y un arco que simboliza un cortijo andaluz. Me he divertido mucho porque he hecho todo lo que no hay que hacer cuando diseñas algo corporativo, que suele tirar a neutro.

–Desde los años 50 la firma Dolores Cortés está presente en la moda de baño ¿cuál es el secreto de este éxito?

–Lo más importante: trabajo constante con ilusión. Esto te hace estar continuamente formándote e informándote para buscar la excelencia.

Models display outfits created by Dolores Cortes for the 2022 Spring/Summer season at the end of her show during the Mercedes Benz Fashion Week in Madrid, Spain, September 17, 2021. REUTERS/Sergio Perez FOTO: SERGIO PEREZ REUTERS

–¿Crees que es un buen momento para emprender en este sector?

–Mi madre emprendió en plena postguerra con unas condiciones socioeconómicas terribles.

–Preguntarle por playa o montaña es una tontería…

–Soy valenciana y adoro el mar y la montaña.

–¿Innovar en bañadores con tan poca tela es como conseguir la cuadratura del circulo?

–Hay que dar libertad al cuadrado, algo así

–¿Qué les diría a esas chicas que van a la playa con la parte de arriba y la de abajo completamente random?

–La belleza está en ser diferente.

–¿Ve un biquini con raya diplomática?

–Rotundamente no. Lo he probado y no me gusta como quedan.

–¿Biquini, triquini, bañador entero?

–A todo sí, todo depende de la persona y del momento.

–¿La belleza tiene una talla?

–Las modelos no son la talla habitual que vestimos el resto de personas, sobre todo en la altura. La belleza tiene la talla que te hace más guapa.

–¿El bronceado está demodé o eso dicen los de piel lechosa?

–Eso decimos los de piel lechosa. Lo seguimos viendo.

–¿Cuándo cayó enamorada de la moda juvenil?

–Yo nací entre bañadores, telas, gomas… Soy la segunda generación de esta empresa. Imagina que yo misma me diseñé mi propio traje de comunión animada por mi madre. Y eso que yo misma marqué mi propio rumbo porque estudié dos especialidades de medicina. Interna y rehabilitación. Elegí esta segunda porque no se hacían guardias y podía hacer bañadores por la tarde.

MADRID, 17/09/2021.- Una modelo luce una creación de la firma Dolores Cortés, durante el desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este viernes.- EFE/ Ballesteros FOTO: Ballesteros EFE

–¿El estampado que nunca pondría en la ropa de baño?

–Así de pronto… Nunca pondría una piña en una barriga, pero nunca se sabe.

–Cuando una diva llega a su atelier, cómo reacciona usted, ¿más diva todavía?

–Soy una mujer bastante natural y suelo encajar muy bien con todo tipo de perfiles. Se llama empatía clínica. Muchas veces hay que tirar de la faceta de médico. Me llevo bien con las divas y con quien tiene necesidades especiales, como puede ser una mujer con mastectomía.

–¿Si la mona se viste de seda, sigue siendo una mona?

–Creo en la belleza de todo tipo de cuerpos.

–Esa prenda y ese diseñador que usted jamás ha entendido…

–No puedo con los leggins.

–¿Le afectan las malas críticas?

–Como todo el mundo. Pero las acato como se dice cuando está uno en un juzgado.

–¿Qué famosa ve usted con sus diseños?

–A todo el mundo. De Merkel a Jaqueline Kennedy

–¿Ha pensado alguna vez en hacer caballero o le aburre?

–Muchas veces. Siempre lo tengo en mente.

Models pose with outfits created by Spanish fashion designer Dolores Cortes for the 2022 Spring/Summer season at the end of her show during the Mercedes Benz Fashion Week in Madrid, Spain, September 17, 2021. REUTERS/Sergio Perez FOTO: SERGIO PEREZ REUTERS

–¿Es de amar o de que le amen?

–De que me amen.

–¿Dónde resetea y vuelve como nueva?

–En mi jardín, me gusta cansarme y dejar la mente en blanco. Y ahora en Sotogrande, que me ha sorprendido. Me imaginaba un lugar seco de costa y me he encontrado un vergel mirando a África. Ahora entiendo por qué mucha gente se refugia aquí en uno de los finales de la península.

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–Esta pregunta no se la voy a contestar, pero nos podríamos reír muchísimo.