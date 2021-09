Gente

Garbiñe Abasolo: “Ser Miss España me enseñó a no creerme nada y a tirar siempre adelante”

La empresaria fue Miss España en 1983 y ahora dirige Thinketers, una innovadora agencia de marketing especializada en «branded entertainment». Hablamos con Garbiñe Abasolo sobre cómo pasó de ser la reina de la belleza a representar nombres como los de Pilar Rubio o Alberto Chicote y ser una experta en este nuevo terreno cuyo lema es «menos de lo mismo».

–¿A qué se dedica entonces ahora?

–Me dedico a gestionar y liderar una compañía como es Thinketers. Tras 27 años, y con un equipo de más de 30 personas, nos dedicamos día a día al mundo del marketing focalizado en lo digital y generamos y producimos contenidos transmedia. También me dedico a ser madre de dos hijos, a ser feliz, a hacer felices a los demás y a realizar mi trabajo con consciencia dando lo mejor de mí cada día y procurando ser un ejemplo para que los demás vean que lo que exijo intento darlo.

–¿Qué aprendió después de ganar Miss España?

–Muchísimas cosas. Eso daría para otra entrevista. Aprendí, por ejemplo, a valorar la oportunidad que me dio la vida en algo que yo no busqué, que me puso delante y de la que conseguí sacar partido. Me puse como propósito que esto tenía que tener un objetivo y una finalidad. Marqué dichos objetivos y aproveché la oportunidad como modelo internacional y es lo que, a día de hoy, tras aprender lo que hacían agencias de muchos países, he aplicado en Thinketers. A nivel personal, aprendí a no creerme nada, a tirar siempre hacia adelante y a ser positiva y constructiva.

–¿Qué le parece que los certámenes de belleza sean cada vez más reivindicativos?

–Veo acertado que se vayan adecuando a los tiempos. Siempre he pensado que cada uno debe tener libertad absoluta con una única premisa: respetar a los demás. Debemos reivindicar desde la acción.

–De sus experiencias en la moda, ¿qué ha aprendido que sea útil para los personajes a los que representa?

–El haber vivido en primera persona qué significa ser contratada por anunciantes, televisiones y productoras me ha dado una perspectiva bastante realista y de 360 grados. Con esa visión, hemos ido mucho más allá y tenido una perspectiva más estratégica.

–¿Cuándo y por qué decidió crear la agencia?

–Con 17 años decidí montar un estudio de baile, pero la vida me dio un giro. Tras ganar Miss España aprendí de cuanto estaba viviendo en todos los países, observaba la profesión y el mercado y, a raíz de eso, decidí aplicarlo en mi agencia.

–¿Y cuál piensa que es el secreto para que esté siempre a la vanguardia?

–No creerte nunca nada y estar en constante evolución y aprendiendo. Escuchar mucho a las personas, a tu equipo, a los expertos, al mercado... Y no dejar de buscar, de ser inquieta y de aplicar lo que observo.

–¿Cómo se trabaja la transversalidad con personajes conocidos? Por ejemplo, Pilar Rubio está metida en tantos proyectos a la vez que me parece súper loable conseguir que todo encaje en su lugar...

–Lo importante son los valores del talento y, a partir de ahí, generar una estrategia para que la bajada a los diferentes canales donde comuniquemos tenga coherencia con respecto al mensaje de la persona, en este caso, Pilar Rubio.

–¿Cómo eligen las marcas con qué celebridad trabajar?

–Es importante detectar que los valores y mensajes, tanto de la marca personal como de la comercial, estén vinculados a los mismos propósitos. Buscamos siempre alianzas en las que no solamente se trate de ser imagen de una marca, sino que tenga una razón de ser.

–¿A quién le gustaría representar?

–Más que a alguien en concreto, buscamos que sea buena persona, que posea tenga una interesante proyección laboral y no se crea mejor que nadie.

–¿Cuál es el lema o el consejo de una celebridad que más le ha enseñado?

–Alberto Chicote siempre dice que «trabajo hecho no corre prisa», y creo que resume muy bien nuestra manera de trabajar en el día a día.