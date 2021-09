Gente

¡Felicidades!

Julio Iglesias cumple 78 años: “Me he topado de frente con el tiempo, no lo esperaba”

El cantante Julio Iglesias cumple hoy 78 años. Alejado de los escenarios debido a la pandemia de la Covid-19, el artista permanece en contacto directo con sus fans a través de las redes sociales que él mismo gestiona y alimenta con canciones, pensamientos e imágenes de su vida.

“Me he dado una vuelta intensa por mi vida y de repente, sin darme cuenta, me he topado de frente con el tiempo, no lo esperaba, creía que podía hacerme ‘amigo de él’ pero el tiempo es inexorable y pasa”, ha escrito el artista español más internacional.

“Después de estar reflexionando sobre todo lo que ha sucedido en estos años por primera vez he pensado que mi pasado es mucho más importante que el futuro. Escribir pensamientos en mi caso ha tenido una edad”, señala Julio Iglesias en su primer podcast para ¡Hola!, “Julio Iglesias, del hombre a la leyenda”, antes de hablar de la canción Quijote, un tema que publicó en 1982 dentro del álbum Momentos. Una canción conmúltiples referencias a España y a la obra de Miguel de Cervantes.

“Tenía una actitud de ir lejos y lejos, no me importaba para nada que pasara el tiempo por eso les estoy contando y cantando el pasado más que el futuro. Siempre es importante seguir, muy importante, pero recordar lo que has hecho te da fuerza para seguir soñando”.