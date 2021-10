Lomana: “Hay periodistas que preferían a la Carmen de antes, a la mujer objeto”

Gente

Entrevista

La Agrado, uno de los personajes más tiernos jamás creados por Pedro Almodóvar, decía en un monólogo ya emblemático para el cine que «una es más auténtica cuando más se parece a lo que soñó de ella». Carmen Lomana asegura que nunca se vio como un personaje mediático y que, pese a todo, sigue siendo auténtica, fiel a sus ideas y a aquella chica que encontró el amor en el Londres de los 70. La donostiarra es una celebridad que, pese a la proyección mediática que tiene, no se corta ni un pelo para decir todo lo que piensa aunque eso, a veces, le traiga algún que otro problema: «Soy una mujer muy libre y con un tremendo sentido de la justicia», afirma.

Esta semana, de hecho, se ha retractado de unos comentarios sobre la Infanta Sofía que le han hecho protagonizar más de un titular. Muchos políticos desearían tener su poder de convocatoria. ¿La razón? Quizás las muchas leyendas que la rodean y que la convierten en una persona que siempre despierta mucha curiosidad, desde que vive de patentes a sus enfrentamientos con otras mujeres.

Esta semana ha pedido perdón por sus declaraciones sobre la Infanta Sofía, ¿deberíamos tener más costumbre de escuchar esto de gente mediática como usted?

Las declaraciones se han sacado de contexto. Estábamos hablando sobre los estilismos del 12 de octubre y solo comenté cómo me parecía que debían de haber llevado a la niña. Lo que pasa es que estamos en una cultura de los titulares y esto les ha venido muy bien a unos periódicos de izquierdas y antimonárquicos para atacar a la institución. Pero no me importa pedir disculpas y si lo tengo que hacer lo hago.

¿Se han usado sus palabras para atacar a la Familia Real?

Ha habido medios que se han rasgado las vestiduras por lo que dije y resulta que esas mismas cabeceras nunca publican nada bueno de la familia real. A mí esa doble moral me saca de quicio.

¿Qué piensa de la monarquía?

Yo soy totalmente monárquica y, sobre todo, del rey que tenemos ahora que hace las cosas fantásticamente bien. Para mí es lo más digno que tenemos.

¿A Don Juan Carlos también se le ha sacado de contexto?

Está siendo un blanco fácil. Lo que más me impresiona son todos esos empresarios que le hacían la pelota mientras ganaban dinero gracias a los contratos que conseguían por los contactos del Rey. ¿Dónde está toda esa gente? Callada y sin decir nada. Don Juan Carlos ha hecho mucho por España y la gente tiene que ser consciente de ello. El Rey ha tenido pecados de «bragueta» que antes no se conocían como ahora. La culpa de que esto explotara la tuvo Corinna, porque no quería devolverle el dinero que le debía. No quiere volver para no hacer daño a la institución, pero no hay nada que se lo impida. Tiene derecho a pasar sus últimos años aquí.

¿Qué opina del Gobierno?

La política de Sánchez es algo esquizofrénico. Un día dice una cosa y al siguiente otra distinta. Yo no sé cómo no le ha crecido la nariz todavía. Considero que podría haber sido un gran político si se hubiera formado más, pero es que no tiene cultura política. Gobierna a golpes de impulso para seguir pegado al sillón, no pensando en beneficiar al país.

Usted de hecho se convirtió en una voz muy crítica con la clase política durante la pandemia.

Es que en ese momento llevábamos mes y medio en casa. Llegaba el 1 de mayo y la gente no iba a cobrar y ver que los políticos ni se habían bajado el sueldo ni lo donaban para ayudar al país… Eso me pareció una vergüenza.

¿Es más de Casado o de Ayuso?

A Ayuso la necesitamos aquí, porque quiere poner a Madrid en lo más alto, hacer de la ciudad la capital de la cultura y, por qué no, la capital «tabernaria» de Europa. Yo cuando me voy de viaje a Roma o París, si me preguntan digo que soy de Madrid y lo digo con sentimiento de pertenencia. Nos han insultado tanto… Lo que pretende nuestra presidenta es que la gente cuando eche la vista atrás piense que mereció la pena la época Ayuso. Casado se va a presentar y está preparado para ser un buen presidente del Gobierno. Esas tonterías que dicen del carisma… Merkel decían que tampoco lo tenía y Aznar, le duela a quien le duela, fue un gran presidente. Casado es un buen parlamentario, tiene experiencia y espero que si gana no nos defraude. Eso sí, te digo una cosa, si se hubiera presentado Rajoy no le hubiera votado.

¿Cree que no se le ha perdonado el salto a la fama?

Hay periodistas que consideraba amigos que me ven como una intrusa y me han atacado más que nadie. Preferían a la Carmen de antes, una especie de mujer objeto, pero que esté trabajando en un periódico, en la radio, en televisión, no les parece bien. No considero que sea competencia de nadie.

¿Quizás no responde a lo que se esperaba de usted?

Pensaban que no tenía criterio y crearon un personaje con el que todavía tengo que lidiar. No niego que esa Carmen tenga algo de mí, porque sí, me gusta la frivolidad y la moda, pero lo mismo que me gusta la cultura, la música o la historia. A veces me planteo hacer una subasta de lo que tengo y vivir ligera de equipaje, sería igual de feliz.

¿Se tiene que justificar mucho?

En España, todo lo que no sea seguir a la masa hay que justificarlo: es por envidia. Siempre se va a por la persona que es diferente al resto. Hay que explicar por qué te compras un vestido de 6.000 euros, pero no hay que hacerlo si te compras un Ferrari. Decía la marquesa de Llanzol que si no quieres que te maten, hay que hacerse la coja.

También se han creado muchas leyendas sobre usted y su patrimonio: si vive de patentes, de locales, si está arruinada…

Antes me molestaban esas cosas. Una vez dije que mi marido tenía más de mil productos diseñados y que funcionaban, pero no que viviera de eso. Y no tengo locales, tengo pisos que alquilo para oficinas. Vivo de gestionar mi patrimonio y vivo bien, aunque no sea esa millonaria que han querido mostrar, que tampoco me importaría nada. Pero, ¿también tengo que justificarme por tener dinero?

¿Para usted el amor no es fundamental?

Está bien si te complementa… pero nunca estoy sola, siempre tengo a alguien. Eso sí, no me quiero casar ni vivir con alguien fijo. Para mí son hombres de estar, de salir, de querernos. He tenido amores intensos después de Guillermo, pero no tantos como para dar el paso. Ahora estoy bien, creo que cada etapa de tu vida necesita el hombre de ese momento.

Podemos asegurar que le gusta hablar claro.

Fundamentalmente soy una mujer muy libre y con un tremendo sentido de la justicia. Desde pequeña me he metido en todos los charcos y muchas veces me he preguntado si me merecía la pena. No me defiendo a mí misma, pero es que es superior a mis fuerzas. Soy de ese tipo de metomentodo.

Y siempre 100 % Lomana…

Creo que soy muy auténtica en todo lo que hago en mi vida, no soy nada falsa. Siempre he hecho lo que he querido y lo que pensaba que debía de hacer. He salido del hoyo y la melancolía, y he sabido reinventarme. Ahora me siento querida y seguro que también odiada, pero sé que tengo muchas personas que me tienen consideración y respeto porque considero que me he labrado un prestigio, algo que cuesta mucho ganar y que se pierde en un minuto.

Usted eso de la brecha digital está claro que no sabe lo que es

Es algo que ha fluido así y no sé por qué. Parece ser que a la gente joven les gusto mucho, me dicen que les encanto. Al parecer me siguen en Instagram, me han visto por la tele o me escuchan por la radio. Esta semana, por ejemplo, cuando llegué a la fiesta de la revista «Telva», en la entrada se abalanzaron sobre mí un montón de jóvenes. A mí eso me parece muy bonito, sobre todo a mis años .No paro de hacer cosas.

¿Algo que le moleste profundamente?

Que le digan a una mujer «Qué bien te conservas», como si fuéramos sardinas en lata.