Alucinamos viendo la foto de Carmen Lomana con 35 años

Gente

¡Wow!

Carmen Lomana ha sorprendido a sus seguidores publicando una fotografía de lo más especial. Se trata concretamente de un retrato de la socialité cuando tenía, nada más y nada menos que, 35 años; un post que ha conseguido revolucionar Instagram.

“Esta era yo a los 35… a veces me pedís que ponga fotos de otros momentos. A esta le tengo un especial cariño me la hizo una persona que ya no está”, escribe Lomana junto a la fotografía.

En ella podemos ver a una bellísima Carmen Lomana presumiendo como siempre de una envidiable melena rubia, una luz especial en la mirada y esa elegancia innata que la caracteriza. Una foto que ha conquistado a sus casi 500.000 seguidores, que han piropeado a la socialité incansablemente.