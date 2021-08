Los sábados de Lomana: Ahora toca reguetón

Gente

Crónica

Esta es mi última semana de vacaciones y ha sido una locura. Puedo asegurarles que me voy más cansada de lo que llegue, pero es un cansancio alegre de mucha playa, amigos, cenas, almuerzos, conciertos, eventos. En fin que está claro que Marbella en agosto no es el sitio más apropiado para descansar.

Este verano ha sido y sigue siendo lo nunca visto de gente de todos los países, pero sin duda a batido récord España. Los «españolitos», hartos de tantos confinamientos y de la pandemia, han decidido pasar un verano a lo loco y sin privarse de nada. Se nota que la gente tiene ganas de gastar, luego ya llegará septiembre y tocará volver a la realidad. También ha sido un mes de mucho «chascarrillo» y enfados tontos, parejas que han roto... al menos en el mundo que yo me muevo estaban los ánimos «levantiscos». Les digo que el Covid nos ha cambiado a peor.

Adoro septiembre y en cuanto pueda me voy al norte. San Sebastián, mi ciudad, y Biarritz en ese mes suelen estar fantásticos con el mejor tiempo. Necesito una dosis de elegancia norteña, de ponerme un suéter con un pantalón de gabardina y un pañuelo de Hermès. El contrapunto siempre es muy recomendable después de tanto exceso.

En esta semana también he recibido una visita muy especial. Omar Montes y su «troupe». ¿Les suena? No sé por qué me da la sensación que mis lectores no son precisamente gentes «reguetoneras».... Esa música que entusiasma a la generación Z. Los millennials ya están absolutamente «out» . Yo, que soy muy trasversal, de vez en cuando trabajo de DJ. Me di cuenta que según en que lugares de gente muy joven, pusiese lo que pusiese no había manera de animarlos hasta que les pregunte: ¿se puede saber qué os pasa? Y me contestan: queremos a Bad Bunny. No tenía idea quién era y me sentí muy mayor, pero inmediatamente alguien gritó «queremos reguetón»; a partir de ese momento no pinché otra cosa y todos felices sin parar.

Carmen Lomana y Omar Montes

Omar Montes es nuestra estrella máxima de reguetón, tiene millones de seguidores y cada nuevo tema es un éxito. Ahora está arrasando con «Beba qué quieres que haga». Han venido a Marbella a un concierto del festival Starlite Catalana Occidente y he tenido la suerte de poder estar acompañándole y viviendo esa experiencia. Estamos grabando juntos un programa para televisión. Aprovechamos el tiempo antes del concierto para salir en barco, charlar y reírnos, después fuimos a darnos un masaje antes de subir a Starlite. Su mundo es un poco surrealista, su lenguaje, todo lo que les rodea, yo lo entiendo y me parece importante cambiar de registro adentrándome en un ambiente tan distinto y alucinante. Estar con Omar & Co en el «backstage», compartir su cena y sus cosas, ver cómo se arreglan para el concierto y más tarde, verle actuar con un público jovencísimo y divino enloquecido con sus canciones fue lo más. Cuando salió en la segunda canción dijo «va para ti, Carmen», y sus fans (y los míos) crearon un momento difícil de describir aquí. Absolutamente maravilloso.

Soy una persona muy afortunada por ser capaz de disfrutar tanto con una generación nueva, con unos gustos estéticos en las antípodas de los míos -que sin embargo- me enseñan otras formas de vida. Como experiencia sociológica y vital es fantástica.

Debemos saber evolucionar, comprender, no solo pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Así nunca avanzaremos, nunca debemos perder esa parte nuestra adolescente para seguir siendo jóvenes mental y físicamente. No aguanto los grupos que solo son capaces de relacionarse entre ellos. En una especie de endogamia muy aburrida sin interesarles nada más. Ahora toca reguetón.