“La última tentación”: Lucía rompe con Isaac

Lucía se enfrentó ayer a una hoguera de confrontación con Isaac. Tras conocer la infidelidad de “Lobo” con Bela, no han faltado los reproches. “Eres un mentiroso, eres un mierda”, han sido algunas de las palabras con las que Lucía ha saludado a su hasta entonces pareja. La de Puerto Real ha reprochado a Isaac su engaño: “Estás retratado, solo te quieres a ti”. El catalán, por su parte, no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento y no ha dudado en afirmar que “no estaba siendo ni yo, porque si era como yo soy a ti te iba a molestar todo. Lo he dejado todo por ti”.

Isaac y Bela, en La última tentación FOTO: Telecinco Telecinco

“Mi objetivo era no hacerte daño y salir contigo de aquí . Tuve tiempo para pensar y vi que no estaba siendo yo mismo, entro Bela y fue el detonante. Las cosas están fatal hechas, no me arrepiento del beso porque en ese momento me apeteció”, le ha explicado Isaac. “Qué engañada he estado y qué ciega he estado”, le ha respondido ella. Pero Lobo no se ha quedado callado: “Ciego estaba yo que me estaba intentando convencer de que quería estar contigo. Yo te quiero mucho y me aportas cosas buenas, pero llevo un año frito de la cabeza. Necesito un tiempo para mí”.

Unas palabras que han enfadado mucho a Lucía: “Eres infiel por naturaleza. ¡Son las mismas palabras de Marina! Lo he defendido a muerte en contra de toda la villa ¿Sabes la diferencia entre Manuel y tú? Él para lo bueno y lo malo se le ve venir, pero a ti no... Te lavas la boca antes de hablar de Manuel, es el que ha estado ahí tragándose que lo he puesto como los trapos”. “Siento rabia y vergüenza por mí misma... Pero Manuel se muestra cómo es y tú vas por detrás”, ha añadido Lucía.

Manuel y Lucía, concursantes de 'La Isla de las Tentaciones' FOTO: La Razón

Durante la hoguera, Isaac ha podido también ver imágenes del acercamiento de Lucía y Manuel, pero ha a<segurado que no le dolían. “Yo hago las cosas como me nacen del corazón y a él le veo como una persona muy oscura... Pero algo bueno tiene que tener el chaval, al menos apoyarla y hacerla sentir bien”.

Finalmente, tanto Lucía como Isaac han decidido marcharse solos. “He decidido irme sola. Me siento libre y tranquila, conmigo no puede nadie... Ha sido la Caperucita la que se ha terminado comiendo a lobo”, señalaba Lucía. Isaac, también mas aliviado ha abandonado el programa con el ánimo de pasar una temporada solo. “Quiero estar solo y por mucho tiempo”, ha asegurado.