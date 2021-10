Pilar Rubio te muestra su faceta nunca vista en París

Gente

Redes sociales

En un nuevo capítulo de “Pili in Paris”, como así lo ha denominado su protagonista (haciendo referencia a la serie ‘Emily in Paris’), Pilar Rubio ha enseñado a sus casi siete millones de seguidores cómo está quedando su nueva casa en la capital francesa. En esta ocasión le toca el turno a las cortinas de toda la casa: “CORTANDO LAS CORTINAS DE CASA”, asegura el post.

“Hoy he estado colgando cortinas pero son muy largas, así que me ha tocado cortarlas y coger el bajo. Terminaré estas cuatro y después me pondré con la habitación de los niños”, de esta manera y junto a un vídeo, Pilar Rubio ha mostrado este nuevo paso de decoración de su nuevo hogar.

Pero no solo las cortinas del salón, también ha mostrado cómo han quedado las de la habitación de los niños. Unas cortinas azules que también ha tenido que cortar y ajustar para esta estancia.

Una nueva faceta de Pilar Rubio que ha sido muy aplaudida por sus seguidores, que agradecen conocer más detalles de su nueva casa y su nueva vida en París.