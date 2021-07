Huracán Pilar Rubio: los SECRETOS de la empresaria detrás de Sergio Ramos

Egos Famosos

A Pilar Rubio debieran de tildarle Huracán Rubio. ¿No tuvimos una Filomena en versión nevada? La Rubio igual, pero en económicamente perfecta. La presentadora mostraba en sociedad la última revolución en productos cosméticos desarrollada por Sana Expert, un llamado Beauty Elixir que cuida de la belleza exterior desde el interior. Vamos, que te bebes una combinación única de colágeno, ácido hialurónico, coenzima Q10 y Vitaminas E y C en botellitas monodosis y te quedas divi. Y con sabor a «piruleta de corazón ¿te lo puedes creer?», me dice. Y esta declaración no la meto en coña. 1) Porque el sabor es extra importante (prueben a masticar un ibuprofeno) y 2) porque da idea de la participación de Pilar. «Siempre he tomado complementos vitamínicos. Y como me gusta la nutrición, entiendo lo que tengo que prescribir, qué beneficios tienen los ingredientes, qué se necesita y por qué se necesita. Si me implico en algo, lo hago al 100%. De manera que ¿qué sabor quiero? Quiero exactamente éste». Y estar tan involucrada, también se ve en los resultados. Más allá de que Pilar bromee con que ha sido un conejillo de indias para Sana Expert y su primer plano deje a las estrellas de Hollywood a la altura del betún, Pilar, lo que toca, como una reina Midas, lo convierte en oro. Ya consiguió romper el mercado con su anterior colaboración con la marca, las píldoras para el pelo Haar Forte, ahora, con este producto y su slogan de venta va por el mismo camino. «Hasta ahora no hay nada igual en el mercado. Nada comparable. No existe». ¡Ea! Y doy fe. «Pues hoy… no es mi mejor día. Casi no he dormido… Y ayer me levanté a las 4:30 de la mañana para cumplir con todas mis reuniones. Después un viaje, y me encontré volviendo a casa por la noche…».

Su hobby, la costura

¡Acabáramos! Tele, compromisos laborales y publicitarios, esposa y madre… tiempo, tiempo no te queda mucho. «¿Me preguntabas que de dónde saco las horas? Ya lo sabes. Me las quito de sueño». ¿Y le compensa? «Para mí, la realización profesional es muy importante. Siempre lo ha sido. Soy una persona a la que le gusta su trabajo. Nunca he querido ni perderlo ni dejarlo de lado». «No puedo juzgar a ninguna madre por cómo se organiza o que se sacrifique por ser madre porque todos lo hacemos lo mejor que podemos, pero, en mi caso, es importante no descuidarme. Ni en lo profesional ni en lo físico. Yo necesito estar bien, que no me duela nada para tirarme al suelo con mis hijos y jugar y tener energía. Para eso, necesito entrenar, necesito sentirme bien, con ganas, contenta… Nunca hay que olvidarse de una misma».

Y la mujer de Sergio Ramos no se olvida y es capaz de rentabilizar hasta un «hobby» que tenía de niña: coser. Señores, con su colección de ropa de baño para Selmark ha conseguido agotar con su colección cápsula superando todas las expectativas puestas para el año en tan solo 30 días y vendiendo un 91% más que con su anterior colaboración. Es más, el bañador modelo Dream que llevó en su presentación se agotó a las tres semanas de ponerse a la venta. Ah y su bikini Jane, es un «must have» viral en las redes.

«Mi reto está en la conciliación de la vida profesional y personal. ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy acostumbrada. Y es mi empeño desde que fui madre: conciliar ese cambio, el más crucial de tu vida, con tu esencia, con lo que eres, con conservar tu trabajo, cumpliendo con tus compromisos y cumpliendo tus sueños. Siempre, al 100%. No quiero renunciar a nada», afirma.

«Porque la vida te puede cambiar de la noche a la mañana con sorpresas como la salida de Sergio del Real Madrid, ¿no Pilar?», que me puse yo inquisitivo. Y Pilar, epítome perfecto de estoicos y epicúreos, no tiene dudas. «Por eso lo importante es el aquí y el ahora. Hay que concentrarse en eso porque ¿mañana? Quién sabe. Nuestra profesión es así. Quizás desde fuera no nos entiendan, pero nosotros vivimos así… Como para Sergio, cada temporada es una temporada nueva. Un nuevo reto», zanja sin mediar la palabra sobre el nuevo destino profesional de su marido.