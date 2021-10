La crónica de Mariñas: Lola Herrera cree que la premian «porque resisto»

Gente

Lola Herrera aún no acaba de digerir que a mediados de febrero, y para superar las fiestas navideñas, le entreguen la medalla de Mejor Actriz. Le cuesta creerlo porque nunca se consideró superior al resto de sus compañeros de profesión aunque lo fuera, consideración que estaba y está repetidamente probada. Algo que no ha cambiado. Lola bromea con el tema y también cuando le digo entusiasmado que ya solo le falta una estatua. Sus interpretaciones hicieron historia pero nunca lo creyó, ni incluso ahora siendo proclamada «la mejor».

«Todos los reconocimientos me parecen excesivos. ¿Una estatua? Creo que no la merezco, todo resulta excesivo. Ya lo dije cuando pusieron mi nombre a una plaza de Valladolid. Todo me viene grande y no acabo de creerlo. Yo atribuyo todo esto a un reconocimiento a la permanencia, igual que darme una plaza en mi ciudad natal. Creo que no lo merezco porque solo hice mi trabajo. A él dediqué mi vida», se refiere a la humana porque la profesional está dominada por «Cinco horas con Mario», el gran texto de Miguel Delibes que eterniza en la cartelera. Marca un hito histórico en nuestro teatro y Lola no se cansa de hacerla año tras año. Temporada a temporada. Cree que la premian «por resistir» entregada a esta obra, la gran escenificación de una novela de Miguel Delibes. La representa ininterrumpidamente desde hace diez años algo únicamente comparable con las temporadas que la también grandísima Mari Carrillo hacía con textos de Pérez de la Fuente y que ahora podría encarnar Edmundo «Bigote» Arrocet, sorprendentemente transformado en el personaje polémico del momento.

La veterana María Teresa Campos no acaba de creerlo y se hace cruces y hasta rosarios. Como también viendo de figura de actualidad a su todavía fiel chófer Gustavo. Si el empleado larga, cuenta, evoca, exhuma y precisa ya pueden prepararse. No es el momento o no interesa, pero nadie como él conoce lo que ocurrió entre el humorista y la comunicadora.