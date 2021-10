José Manuel Parada sigue recuperando la copla

Gente

Crónica

«Una tournée de barrio», cuenta Parada, es un espectáculo para todos los públicos. Incluye desde ‘’La chica ye-yé'’ a otros éxitos de los 60 y 80, es todo un repaso a la copla y la canción española. Ya nos están llamando para hacer galas el año que viene. Estamos asombrados del impacto y después del éxito de las setenta galas que ya hemos hecho dándole a “Made in Spain” y “La chica ye-yé”. Ni nosotros lo creemos. Ha sido una paliza física porque un día actuábamos en Astorga y al siguiente en Alicante. De ahí que sigamos manteniéndolo y defendiéndolo. Al público le entusiasma el repaso que hacemos de la copla recuperando éxitos de los 60. Es posible que dentro de un tiempo estrenemos una versión nueva con otras canciones. Ya lo estamos preparando. Y posiblemente será para el verano que viene. Ya tenemos ofertas para entonces. La copla es inacabable y da para mucho. Lo aprovecharemos», me suelta de un tirón este gallego reciclado tan defensor de lo nuestro.

Ofrece un ejemplo de lo que deberíamos ser mientras Esther Doña habla de su libro sobre Carlos Falcó y abre las puertas de su nueva casa. Todo daría para cantos y canciones que entusiasmarían a Parada, este defensor del españolismo aunque no siempre lo demuestre. Supone un ejemplo que deberíamos seguir o imitar, no abundan personajes así y suponen admirable excepción. Deberíamos tomar nota y no olvidarlo. Como el alarde de Isabel Preysler en su nuevo festejo donde, junto a Ana Boyer y Tamarita Falcó, fueron admiradas coprotagonistas, igual que Esther Doña enseñando su nueva casa. Se admiró el juvenil traje de chaqueta de una Tamara que mostraba la mitad de sus brazos. Eran vestidos opuestos: Tamara apostó por un estampado granate que transparentaba bastante. Suponía un aire atrevido y desafiante al clasicismo del tejido. Pero por encima sobresalieron las enormes y gafas oscuras de Isabel, lo mismo que el desencorbatado pretendidamente rejuvenecedor del Nobel.