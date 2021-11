La confesión más personal de Tamara: “Mi hijo tiene autismo”

Gente

Vida personal

La llegada de la pandemia, supuso también para Tamara una época de cambios y de adaptación. La cantante tuvo que suspender su gira de aniversario y posponer los conciertios debido al confinamiento que marcaban las restricciones sanitarias.

Pero lejos de quedarse parada, la artista se embarcó en distintos proyectos. Uno de ellos, tal y como publica en una entrevista en exclusiva la revista ¡Hola!, vio la luz a finales del pasado año. Tamara lanzó un trabajo innovador que unía el bolero y el vino, una fusión que llevaba su sello personal y que tenía fines benéficos.

Además, en septiembre, la cantante comenzó su participación en la edición Celebrity de MasterChef. Una experiencia que disfrutó al máximo aunque resultó ser la primera expulsada del programa conducido por los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Fue la noche de su expulsión cuando Tamara confesó al chef de El Bohío que había atravesado un año muy duro a nivel económico. “Yo sé lo que es pasar por fatiga. He vivido un año muy complicado. Mi marido tiene dos negocios, están cerrados. Llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener”, comentó.

Desde entonces se ha hablado mucho de la vida actual de Tamara y de si realmente está en la ruina, pero ella negó esto en una entrevista para el portal Vanitatis. “Gracias a Dios jamás me he visto en una situación así. He estado parada muchos meses y mi marido aún lo está, pero tenemos nuestros ahorros y continuamos con nuestras vidas y nuestra casa y mis hijos comen cada día. Mi vida es muy sencilla, pero estamos bien”, explicó para poner fin a los rumores y expeculaciones.

Entre los próximos proyectos de la cantante de boleros, pronto comienzará a grabar un single que saldrá el próximo Día de los Enamorados. Además, en Navidad hará un dueto con una gran artista que prefiere no desvelar por ahora.

Casada con el empresario Daniel Roque, la pareja es padre de cuatro hijos, Daniela, Leandro, Valentina y Héctor. En su entrevista más sincera, Tamara ha revelado además que su hijo pequeño, Héctor tiene rasgos de autismos. Una enfermedad que le diagnosticaron a los dos años y medio, y que le obliga a hacer terapia diaria, aunque su desarrollo tanto a nivel personal como emocional es bueno.