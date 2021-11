Fabiola Martínez se sincera sobre su problema con Isabel Gemio

Gente

Enfado

La presentadora Isabel Gemio insinuó hace unos días que la modelo venezolana, Fabiola Martínez, y ex de Bertín Osborne estaba enamorada, provocando un gran revuelo mediático. Todo sucedió horas después de que atribuyeran un noviazgo al cantante con la sevillana Chábeli Navarro. Rumor que él no tardó en desmentir en ¡HOLA!

La semana pasada, Fabiola Martínez accedió a ser entrevistada por Isabel Gemio en su canal de YouTube. Ese encuentro causó un malentendido cuando una periodista de El Mundo le preguntó a la presentadora por esta entrevista. “Isabel Gemio, sobre Fabiola, la ex de Bertín ‘Creo que igual está enamorada, está guapísima’”, fue el titular que se desprendió de aquello La modelo venezolana no tardó en contactar con Isabel Gemio, vía WhastApp, y compartir la conversación en redes para desmentir tal noticia.

¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento, Isabel, pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad”, escribió una ofendida Fabiola.

Isabel Gemio se disculpó y trató de justificarse, sin éxito. Gemio aseguró que la había visto guapa “como cuando se está enamorada”, lo que no es exactamente lo mismo que se publicó.

La venezolana llegó incluso a difundir imágenes de la conversación en WhatsApp que mantuvo con Gemio. “¿Todo vale por vender noticias? ¿Qué opináis? Por cierto, el texto en el WhatsApp color verde lo escribo yo.. Leedlo bien para que se pueda entender mejor. ¡Ah! Y esto lo hago porque obviamente no estoy enamorada”.

Desde su separación de Bertín Osborne, Fabiola vive en el centro de Madrid junto a sus hijos Kike y Carlos, La modelo se ha mostrado especialmente molesta con los titulares que se han dado sobre su vida privada porque asegura que su hijo es muy consciente de lo que se dice sobre ella: “Lo que la gente no entiende, que es a lo que yo voy, no me refiero a los medios de comunicación solo, en general, al que opina sobre este tema, es que detrás de esas cosas que se escriben hay personas que no saben cómo les afecta. Yo tengo que darles explicaciones a mis hijos de qué puede estar pasando, Carlos ya tiene una edad de ver, escuchar y me pregunta. Por qué yo tengo que tener a mi familia en una situación de incertidumbre, de miedo, de preocupación, de tener que dar explicaciones en mi casa”.