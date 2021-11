Fabiola Martínez canta las cuarenta a Isabel Gemio

Gente

Enfadada

Fabiola Martínez se ha cansado. En su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’ dejó bastante claro que, a partir de su ruptura con Bertín Osborne, esperaba que su imagen de cara a la opinión pública empezara a plasmar algo más que la etiqueta de ‘mujer de’, pero librarse de un sambenito así no parece tarea fácil. La empresaria se ha mostrado muy molesta en sus redes sociales a raíz de unas declaraciones de Isabel Gemio en las que dejó caer que podría estar enamorada tras entrevistarla, comparándola con el cantante y con los rumores que apuntan a que podría estar saliendo con Chabeli Navarro.

“¿Todo vale por vender noticias? ¿Qué opináis? Por cierto... el texto en el WhatsApp color verde lo escribo yo. Leedlo bien para que se pueda entender mejor. ¡Ah! y esto lo hago porque, obviamente, no estoy enamorada... Un abrazo”, comenzó quejándose Fabiola Martínez en su cuenta oficial de Instagram. La venezolana publicó una conversación privada que mantuvo con Isabel Gemio en la que le recriminaba que “de toda la entrevista, ¿este es el titular? Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho”. Por su parte, la periodista se disculpó explicando que jamás afirmó que estuviera enamorada, sino que lo comentó con ironía.

“Me preguntaron que cómo te vi, y yo les dije que estabas guapísima, como si estuvieras enamorada, pero de ahí a poner eso...”, se excusó Isabel Gemio. Sin embargo, sus palabras no parecían convencer a Fabiola Martínez, que seguía cantando las cuarenta a la famosa periodista por sus desafortunadas declaraciones: “Isabel, sabes cómo son los medios. Decir algo así es pólvora, y más sabiendo que no es verdad”. La que fuera presentadora de ‘Sorpresa, ¡sorpresa!’ continuó pidiendo perdón y asegurando que no hubo mala intención en sus palabras, pero la empresaria seguía empeñada en desmentir que estaba enamorada.

La publicación, que ya ha alcanzado más de 120.000 ‘me gusta’, finaliza con una reflexión de Fabiola Martínez sobre el periodismo y sus límites, cuestionando la ética o moral de determinados medios de comunicación que inventan noticias para conseguir visibilidad. “Esto es chismorreo”, sentencia tajante la venezolana.