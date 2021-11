El pasado más desconocido de Bertín Osborne con Emma García que ha dejado a todos sin palabras

Egos TV

Tensión

Bertín Osborne ha sido el invitado del programa ‘Viva la Vida’ en la tarde de este domingo. El artista, que ha ido a presentar su nueva canción, ha hablado de cómo se encuentra tras su reciente divorcio con Fabiola Martínez, de sus hijos, y también de su pasado con la presentadora, Emma García.

Minutos previos a entrevistarle, Emma y Bertín han vivido un tenso momento con Halloween como motivo. Tanto la vasca como los colaboradores se disfrazaron para celebrar esta terrorífica fecha, y esto es algo que parece que el artista no entiende ni comparte. Su respuesta tan proponerle que se también se disfrazase no ha pasado desapercibida en redes sociales: “No me jodas, que esto es una americanada que la hemos adoptado hace 10 años y a mí me parece una fantasmada de pelotas”, opinó el artista, dejando sin palabras a los presentes en plató. “Ni pelotas ni leches, no vengas quejándote al programa”, contestó Emma de forma tajante.

Bertín Osborne y Emma García FOTO: Mediaset

Pese a estas diferencias, parece que ambos empiezan de cero después de un pasado común desconocido para el gran público. García confesó a los espectadores cómo fueron sus inicios con el veterano artista: “La peor entrevista de mi vida fue con él y luego ya fuimos limando asperezas. Los dos somos muy poco hipócritas y entonces ninguno de los dos ha disimulado nada. Cuando no nos caíamos bien no nos caíamos bien, y ahora es una delicia”.

Volcado en la promoción de sus cuarenta años de trayectoria musical y en los cuidados de sus hijos, sobre todo del pequeño Kike, Bertín Osborne ha rehecho su vida en el campo, donde disfruta de una tranquilidad necesaria tras uno de sus momentos más complicados.