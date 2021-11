Enrique del Pozo robó un amante a Miguel Bosé: este es el famoso actor que compartieron

Gente

‘El hijo del Capitán Trueno’, la autobiografía publicada por Miguel Bosé, sigue dando mucho que hablar. Entre las páginas de la obra el cantante narra episodios complicados de su infancia, como cuando su padre le obligó a acompañarlo a un safari por África en el que se contagió de malaria y a punto estuvo de morir. En el libro, define a Luis Miguel Dominguín como un hombre autoritario que jamás aceptó que su único hijo varón pudiera ser homosexual. Pero el artista no solo habla de los traumas de su pasado, sino también de sentimientos, y confiesa que el famosísimo actor austriaco Helmut Berger fue el primer amor de su vida.

Miguel Bosé presenta sus memorias, 'El hijo del Capitán Trueno' FOTO: Chema Moya EFE

Al parecer, el actor era buen amigo de la familia y traía de cabeza no solo a Miguel Bosé, sino también a su madre Lucía. De hecho, el cantante cuenta en su autobiografía que en más de una ocasión discutieron por Berger. Lo último que esperaban es que al final ninguno de ellos se haría con su amor, sino que fue un tercero el que pasó varias noches en vela junto al galardonado intérprete. Se trata de Enrique del Pozo, también íntimo del clan. El ahora tertuliano pasaba algunas temporadas en la casa de Somosaguas de la famosa saga, y allí coincidió con el austriaco.

El actor austriaco Helmut Berger FOTO: Angelo Deligio

El que fuera cantante de ‘Enrique y Ana’ ha recordado que él y Berger tonteaban en la piscina de la casa e intercambiaron algunos momentos de flirteo, hasta que el actor se animó y se metió en la cama de del Pozo durante dos noches seguidas, tal y como él mismo ha revelado en ‘Viva la vida’. Lo que pasó entre esas sábanas solo ellos dos lo saben, pero teniendo en cuenta la forma en la que el tertuliano se refiere al austriaco, calificándolo como “el actor más guapo del cine en su momento”, no hace falta ser un genio para caer en la cuenta de que la pasión estaba muy presente en aquella habitación de Somosaguas.

El actor español Luis Suárez Archivo histórico de Las Palmas

Pero no fue Helmut Berger el único hombre que, según Enrique del Pozo, él y Miguel Bosé compartieron, sino que hay otro nombre que añadir a la lista. Se trata del famoso actor Luis Suárez, conocido por su papel de Tonet en la serie ‘Cañas y barro’. En su autobiografía, el cantante confirma que mantuvo una idilio con él, una confesión que hizo saltar las alarmas del tertuliano de ‘Viva la vida’: “Cuenta en el libro que tuvo una historia con Miguel, y entonces me enteré de que me estaba engañando a mí, porque mientras la tenía con Miguel también estaba conmigo”.