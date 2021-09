José Antonio Avilés se encara con Enrique del Pozo en pleno directo: “¡Sinvergüenza!”

Gente

'Viva la vida'

Alguien, si puede ser su director y padrino, Raúl Prieto, debería llamar la atención al ¿tertuliano? de ‘Viva la vida’, José Antonio Avilés, por su mala educación y su excesiva afición a insultar a la gente en directo desde ese espacio televisivo.

La última del individuo fue llamar “sinvergüenza” a su compañero, que no amigo, Enrique del Pozo. Los dos se enzarzaron en una fuerte discusión y el veinteañero no pudo contenerse y soltó el descalificativo, quizá pensando que estaba en el salón de su casa y no en un programa en directo. Esto ha ocurrido hoy domingo, pero ayer insultó a Edmundo Arrocet, también en directo, delante de Tony Antonio, íntimo amigo del humorista, quien se encaró con el muchacho pidiéndole que cesara en su agresividad contra el exnovio de María Teresa Campos.

Enrique del Pozo en 'Viva la vida' FOTO: Viva la Vida

La cosa fue tan indignante que la presentadora de ‘Viva la vida’, Emma García, echó del plató a Avilés, aunque este regresó a los pocos minutos con una actitud igual de prepotente y altiva, calificando de “caradura” a Arrocet.

Los episodios protagonizados por José Antonio ya sobrepasan los límites establecidos, pero, para asombro de la audiencia, se le permite casi todo. ¿Por qué el señor Raúl Prieto no pone orden en su programa? Nadie entiende que Avilés campe a sus anchas sin mantener el debido respeto…