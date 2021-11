Gente

Arropada

Juls Janeiro da la cara tras la polémica sobre la agresión de su ex en una discoteca

Julia Janeiro, conocida entre la opinión pública como Juls, ocupó todos los titulares la semana pasada a raíz de la polémica agresión en la que se vio envuelta a la salida de una discoteca. Al parecer, su exnovio Brayan Mejía agredió a su actual pareja, el futbolista Álex Balboa, y en un intento de defenderlo, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cayó al suelo. El golpe le provocó varias contusiones y se vio en la necesidad de acudir al hospital de Getafe, donde se le realizó un parte de lesiones que más tarde utilizaría para, según las últimas informaciones que se han hecho públicas, interponer una demanda contra su otrora chico.

En todo este tiempo, la joven se ha mantenido alejada de la opinión pública, como siempre, pero también de sus redes sociales. Aunque Juls Janeiro siempre ha sido muy activa en su perfil de Instagram, en los últimos días no ha publicado ningún tipo de contenido, seguramente para darse un tiempo a sí misma para reponerse. Ahora, la hermana de Andrea Janeiro ha vuelto a dejarse caer por su cuenta oficial y ha compartido con sus más de 225.000 seguidores una bonita fotografía en la que aparecen entrelazadas su mano y la de su novio, en señal de que Álex Balboa es una de las personas que más la está apoyando en este difícil momento.

Juls Janeiro, arropada por su novio Álex Balboa FOTO: @julsjaneiro Instagram

Pero Juls Janeiro no solo cuenta con el arropo de su novio, sino que su madre, como no podía ser de otra forma, también se ha convertido en su sombra en los últimos días. María José Campanario ha viajado hasta la Comunidad de Madrid para reunirse con su hija en este momento complicado que atraviesa, y lo ha hecho acompañada de sus padres. La joven cuenta así con el apoyo de toda su familia, incluidos sus abuelos maternos, para afrontar el proceso legal que a continuación se le presenta en contra de su ex.

“Una vez que el proceso está abierto ella está tranquila y lógicamente, también está preocupada por lo que pase a partir de ahora”, explicó el abogado de la familia, González Zapatero, a la revista ¡Hola! El letrado indica también que se trata de un proceso por lo penal, abierto a consecuencia de “las lesiones físicas y psicológicas” que aquella agresión dejó a su representada, la joven Juls Janeiro.