Carmen Borrego por fin se sincera sobre Alejandra Rubio y Terelu Campos y le llueven las críticas

Gente

Tajante

Las Campos siguen de uñas. Hace semanas que Terelu Campos y Carmen Borrego están enfrentadas a raíz de los conflictos que la segunda venía arrastrando con su sobrina Alejandra Rubio. Parecía que habían llegado a un punto de entendimiento y que la reconciliación estaba ala vuelta de la esquina tras el reencuentro familiar en el cumpleaños de Belén Esteban, pero la intervención de la colaboradora de ‘Sálvame’ en el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’ ha cambiado todos los esquemas. Tras su paso por el plató del programa, la tertuliana por fin se ha sincerado públicamente sobre sus sentimientos, pero sus palabras le han valido unas cuantas críticas.

“Quiero a mi hermana y a mi sobrina con toda mi alma. ¿Alguien lo duda?”, ha sentenciado Carmen Borrego tras el revuelo formado por su intervención en ‘Sábado Deluxe’. Unas bonitas palabras que, sin embargo, no parecen convencer a parte de la opinión pública que entiende que su mensaje no se corresponde con sus acciones. “La verdad es que sí lo dudo. Quieres más al señor dinero”, le ha dicho uno de sus seguidores de Instagram, mientras otro escribe: “Todo es un montaje. Todo mentira. ¡Queréis dinero, nada más!”. Además, llama la atención que, de momento, ni Terelu Campos ni Alejandra Rubio han dado ‘me gusta’ a esa publicación.

Carmen Borrego en el polígrafo de 'Sábado Deluxe' FOTO: 'Sábado Deluxe' Mediaset

Lo cierto es que Terelu Campos no parecía muy contenta con la intervención de su hermana en el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’. De hecho, no tenía conocimiento de la cita de Carmen Borrego en el plató y se enteró en pleno directo de ‘Viva la vida’ por sus compañeros. “¿Me estáis diciendo la verdad?”, preguntaba incrédula. A la colaboradora no le entraba en la cabeza que la hija pequeña de María Teresa Campos se sometiera a las sangrantes preguntas de Conchita en un momento en el que la reconciliación se antojaba cercana. “Espero que esto no haga retroceder. No quiero dar un paso atrás, me dolería muchísimo”, señalaba afligida la madre de Alejandra Rubio.

El polígrafo de Carmen Borrego fue menos agresivo de lo que se esperaba. Sin embargo, sí reconoció que le había dolido muchísimo que su hermana la amenazara con mostrar su presunta verdadera cara a su marido, José Carlos Bernal. Además, tachó a su sobrina Alejandra Rubio de ser “poco constante” en sus estudios. “Creo que es una evidencia, no es que lo diga yo. No es nada malo, uno se puede equivocar muchas veces en el camino que debe coger”, sentenció. Unas palabras que podrían añadir todavía más leña al fuego.