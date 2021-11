Gente

Guerra familiar

No habrá paz para las Campos: Terelu rompe con Carmen Borrego de forma definitiva

No es ningún secreto que las Campos no atraviesan su mejor momento en lo que a su relación familiar se refiere. Desde que Carmen Borrego regresó a ‘Sálvame’ la situación con Terelu se ha tensado más de la cuenta, y no han ayudado en absoluto las últimas declaraciones de la colaboradora de ‘Viva la vida’, que dejó caer que era ella la que más atención había prestado a las necesidades de su madre, María Teresa Campos, en los últimos meses. En medio de este distanciamiento se encuentra Alejandra Rubio, que fue la primera en echar las cruces a su tía.

Aunque Carmen Borrego ha señalado en más de una ocasión en ‘Sálvame’ que está segura de que harán las paces dentro de poco, parece que sus deseos no se harán realidad y esta Navidad podría cenar cada una por su lado. Al menos, así se entiende por la información que llega desde la revista ‘Semana’, que asegura que Terelu Campos habría enviado unos mensajes muy poco amigables a su hermana, haciéndole saber que, de momento, no quiere saber de ella. “Terelu manda mensajes desde su teléfono a Carmen en los que le deja claro que la reconciliación es imposible a día de hoy”, señala una fuente “de toda solvencia” al medio citado anteriormente.

María Teresa Campos, junto a sus hijas y nieta, a las puertas de la que fue su mansión en Las Rozas FOTO: GEN GTRES

Al parecer, Terelu Campos no ha tenido reparos en cargar contra su hermana y no ha medido sus palabras lo más mínimo, haciendo todavía más grande el cisma que hoy las separa. “Estos WhatsApps son verdaderamente duros y no invitan a un posible acercamiento, sino que solo multiplican la tensión entre ellas”, recalcan desde la revista. Una situación muy complicada que llena de tristeza a María Teresa Campos, deseosa de que sus hijas hagan las paces.

Para colmo, la veterana presentadora pasaba ya por un momento bastante delicado a raíz de la mudanza de la que ha sido su casa durante tantos años. A consecuencia del elevado gasto que conllevaba mantener la mansión, la periodista se ha visto obligada a empezar a vivir en un piso de alquiler, una nueva situación con la que no termina de sentirse del todo cómoda.