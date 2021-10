Las Campos reabren su guerra: Terelu, “muy dolida” ante el último paso de María Teresa

Gente

Enfrentamiento

El regreso de Bigote Arrocet a la vida pública tras su fichaje por ‘Secret Story’ no ha traído nada bueno a las Campos. El chileno resucitó los fantasmas del pasado que María Teresa ya creía enterrados y en un ataque de espontaneidad advirtió ante la prensa de que Gustavo, su chófer y persona de máxima confianza, hablaría tarde o temprano para poner al cómico en su sitio: “Él lo sabe todo, el día que lo cuente...”. Ese día ha llegado y el conductor ha protagonizado una polémica entrevista en la revista ‘Semana’ acompañado de la veterana periodista, en la que se muestra de lo más crítico con el humorista.

Aunque en el reportaje se le tacha de “mentiroso”, “embaucador” o “profesional del amor”, no sería Bigote Arrocet el único al que está entrevista no ha sentado del todo bien. Por lo visto, Terelu Campos también está muy disgustada. Según reveló Belén Esteban en ‘Sálvame’, la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ no tenía ni idea de que Gustavo daría este paso al frente, y mucho menos que su madre le acompañaría en la portada de la revista. “No tenía ni idea y está muy dolida con Gustavo, está muy jorobada”, apuntó la de Paracuellos.

Portada de la revista 'Semana' FOTO: La Razón Semana

El enfado de Terelu Campos vendría de su predisposición a proteger a su madre de las garras de la opinión pública. En los últimos meses, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha pedido respeto a María Teresa Campos, alegando que siempre se ha mantenido al margen de las polémicas relacionadas con Bigote Arrocet. Ahora que Gustavo ha concedido esta entrevista con el apoyo de la periodista, Terelu se siente deslegitimada de cara a apartar a su madre del foco. Además, le hubiera gustado que el chófer le hubiera quitado a su madre la idea de la cabeza de cerrar este reportaje, en lugar de animarla a seguir adelante.