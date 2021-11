Así fue el tenso reencuentro de Terelu Campos y Carmen Borrego en la fiesta de Belén Esteban

Gente

Familias

Las Campos llevan semanas en guerra. Todo comenzó con el distanciamiento entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, que, como era previsible, se extendió como un veneno hacia la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’. Ahora, las hermanas que antaño parecían inseparables no atraviesan por su mejor momento y se dedican graves ataques tanto delante como detrás de las cámaras. Véanse los supuestos mensajes de texto que Terelu habría enviado a Borrego, en los que al parecer la amenazaba con descubrir un hipotético lado oculto ante su marido. Tras días de enfrentamientos, por fin se han visto las caras durante un reencuentro que se antojaba de lo más tenso.

Fue durante la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban, que alcanzó las 48 años el pasado 9 de noviembre. La de Paracuellos quiso celebrarlo con una fiesta con todos sus amigos y seres queridos en el famoso Teatro Kapital de Madrid, hasta donde acudieron tanto Carmen Borrego como Terelu Campos. No hacía falta ser un lince para presuponer que su encuentro sería tenso e incómodo, aunque la hija pequeña de María Teresa Campos dejó claro que llegó con las uñas guardadas: “El reencuentro va a ser normal, no penséis que nos vamos a matar. No hay ningún problema, de verdad”.

Carmen Borrego a su llegada al cumpleaños de Belén Esteban FOTO: Jesus Briones GTRES

Menos amigable se mostró Terelu Campos a su llegada a la discoteca, que, sin mediar palabra con la prensa que allí esperaba, entró escopeteada para reunirse con sus amigos. Lo que pasó de puertas para adentro solo ellas y el resto de invitados lo saben, aunque teniendo en cuenta la predisposición de la familia a exponer sus intimidades, lo más probable es que en la próximas horas se haga público cómo terminó esa noche marcada por el encuentro de las Campos.

Se conoce que Carmen Borrego ha tendido puentes a su hermana y públicamente ha señalado que no tendría problema alguno en llegar a una reconciliación. Eso sí, impone una condición: “Que me llame ella”. La tertuliana de ‘Sálvame’ dice estar cansada de dar siempre “el primer paso” y considera que en esta situación es su hermana mayor la que tiene que volver con el rabo entre las piernas y disculparse por todo lo sucedido. Conociendo el orgullo de la colaboradora de ‘Viva la vida’, Borrego puede esperar sentada...