Diego Arrabal da un golpe sobre la mesa y saca su lado más duro en ‘Youtube’ tras la concentración de los Flores-Moreno

Muy crítico

Diego Arrabal vuelve a estar situado en la picota pública. Tras aclarar recientemente que su ausencia durante este fin de semana en el programa ‘Viva la Vida’ ha sido debido a problemas de salud (sin gravedad), el colaborador de Telecinco ha protagonizado una nueva polémica que mucho tiene que ver con la reciente concentración que organizaron los seguidores de los Flores-Moreno en Málaga en señal de apoyo al mediático clan.

En su último directo, Arrabal se ha sincerado, como de costumbre, y ha acusado a los youtubers presentes en la misma de ser el foco la atención, desviándose del objetivo principal: Antonio David, Olga Moreno y Rocío Flores. “Viendo los vídeos que se han publicado sobre la concentración, yo tengo dudas de quienes son los protagonistas. O Antonio David Flores, o todos los youtubers que han ido. Entiendo que no son profesionales de la información y que para muchos de ellos es la primera vez, pero así no se puede. Los protagonistas, que son la familia, son los protagonistas. No le estáis haciendo ningún favor a esta concentración, aunque quiero pensar que es porque no controlan el medio”, ha deslizado.

Olga Moreno y Rocío Flores FOTO: KMJ GTRES

“Yo sabía que hoy no iba a ser una noche cualquiera y que me ibais a tirar de las orejas. No quiero que nadie se lo tome a mal y espero que os lo toméis como algo constructivo porque yo no lo hago para hacer daño y las personas que me conocen lo saben”, ha concluido Diego tras una jornada de lo más complicada.

Dos horas de directo en las que el veterano paparazzi ha sido objeto de críticas (constructivas y destructivas) por parte de seguidores y detractores. Estos últimos consideran que Diego Arrabal no está siendo justo con el trabajo que han hecho sus compañeros, sin embargo, otros entienden y saben que es un profesional de este negocio y que sus palabras son acertadas.