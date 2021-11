Antonio David ’presidirá' la concentración de su querida ‘marea azul’: “No vamos a entrar en provocaciones”

Famosos

Antonio David ya le ha cogido el gusto a publicar vídeos casi a diario en su canal de ‘Youtube’. Este jueves ha vuelto a compartir uno de ellos, pero en esta ocasión no para responder a los ataques de los colaboradores o presentadores de Telecinco.

El todavía marido de Olga Moreno se ha centrado en su séquito de seguidores, conocidos ya por todos como ‘marea azul’, para transmitir que estará presente este sábado en la concentración de todos los que apoyan a los Flores-Moreno que tendrá lugar en Málaga. “El movimiento de la marea azul va a hacer una concentración en Málaga, Como me habéis transmitido, esa concentración se va a hacer desde el respeto del que siempre hacéis gala a través de las redes sociales. Desde ese respeto vamos a poner de manifiesto todas esas injusticias, pero no vamos a entrar en provocaciones de gente que no quiere que esa concentración salga bien”, ha comenzado diciendo.

“A todas las personas que vais a estar y a los que no podáis, os estaré infinitamente agradecidos por lo que habéis hecho conmigo y con mi familia todo lo que habéis hecho estos años. Así que estaré con vosotros el sábado día 13 a las 13:00 horas en la boca del metro del Palacio de los Deportes, junto al Hospital Quirón”. De esta manera, Antonio David anuncia que estará presente en esta reunión, la cual cumplirá con todas las medidas de seguridad necesarias.

Concentración de la 'marea azul' FOTO: Instagram

El protagonista, orgulloso de todos aquellos que le han apoyado durante estos años, ha querido recordar cómo fueron los inicios de lo que a día de hoy él llama su comunidad: “El movimiento de la marea azul se inició desde mi entrada en ‘GH VIP 6′ con muchos grupos en redes sociales. Estos grupos me han acompañado a lo largo del tiempo y nunca me han soltado de la mano, ni a mi familia ni a mí. El movimiento se ha escuchado en todos los medios de comunicación. Hay algo que no ha dejado de sorprenderme durante todos estos meses, y es que cuando estoy por la calle la gente me dice que es de la ‘marea azul’. Ahora, este movimiento da un paso al frente y sale a la calle porque la gente está cansada de tanta mentira, de tanto atropello y de tanta injusticia. De ahí que ahora se concentre en la calle. La gente se rebela”, concluye.