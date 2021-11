Así ha sido la concentración en la que han coincidido Olga Moreno y Antonio David (con guardaespaldas incluido)

Famosos

En directo

Sábado 13 de noviembre.13:00 horas. Una pequeña parte de la ciudad de Málaga se ha teñido de azul para manifestar su descontento por el acoso mediático al que se han visto sometidos la familia Flores-Moreno. Muchos de sus seguidores se concentraban enfrente del Hospital Quirón desde primera hora de la mañana, todos ellos con su respectiva camiseta azul.

Concentración en Málaga FOTO: Youtube

Una concentración a la que han acudido los dos youtubers más conocidos por la ‘marea azul’, Juanjus y Javier Oliveira. También han estado presentes algunos miembros de la Asociación Cultural RJ ‘la más grande’, y parte de la familia Antonio David, como ha sido el caso de una de sus hermanas.

A eso de las 13:25 horas, un emocionado Antonio David llegaba a la concentración y ha sido recibido por su séquito de seguidores entre aplausos, abrazos y el apoyo de todos aquellos que no comulgan con todo lo que se ha hecho con la familia en los últimos meses. El ex colaborador de Telecinco y los citados youtubers han transmitido en directo esta ‘protesta’ ante la mirada de miles de usuarios que no han podido asistir.

Sin poder contener las lágrimas, ‚Antonio David ha dicho: “Mi padre decía que es de ser bien nacidos ser agradecidos, por lo tanto quiero dar las gracias públicamente a todos aquellos que están aquí y a los que no han podido. Quiero hacer ver a la gente que esto no es ninguna risa. Son muchas personas las que vienen a decir que ya está bien. En este caso me ha tocado a mí y a mi familia, pero desde hace mucho tiempo se viene viendo que ‘La Fábrica de la Tele’ suben audiencias a costa de destrozar familias”.

Antonio David y sus seguidores en la concentración de Málaga FOTO: Javi Oliveira

“Al final todo esto significa que ya está bien de hacer daño, porque en este caso a mí me han señalado como un maltratador cuando se ha demostrado que no hay indicios que demuestran que lo que comentó mi ex mujer en un documental no es así”. Esto es tan solo un resumen del discurso de más de 15 minutos que el todavía marido de Olga Moreno mantiene contra ‘La Fábrica de la Tele”.

Olga Moreno aparece en la concentración por los Flores-Moreno en Málaga FOTO: Javi Oliveira

Olga y Rocío Flores también han protagonizado un emotivo momento con su presencia. En primer lugar, la empresaria se dejaba ver en compañía de una persona de seguridad que velaba por el bien de la familia. Esta persona ha acompañado tanto a Olga como a Rocío y Antonio David cuando las medidas de seguridad no podían cumplirse por la efusividad de algunos de sus seguidores han mostrado con los protagonistas.

La ganadora de ‘Supervivientes 2021′ ha preguntado por Antonio David en varias ocasiones para acudir en su encuentro, pero casualmente este había abandonado la concentración por momentos. La cosa se encuentra a la espera de un encuentro entre ambos.