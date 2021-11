Kiko Rivera, a Bertín Osborne: “Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, yo rechazo a ese ser que hay ahí”

Poder

La nueva temporada de “Planeta Calleja” está a punto de emitirse y uno de los participantes más expectante por la emisión de su lanzamiento es Kiko Rivera. Por ese motivo, “eres muy pesado Jesús, que no lo pones”, le ha destripado a Bertín Osborne alguna de las confesiones que en el programa hizo.

Así, el programa “El show de Bertín” fue testigo de una de los relatos más duros, y desconocidos, que el DJ ha hecho. ha comenzado “me pongo triste porque es una cosa muy fuerte para mí. Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba vivEl hijo de Isabel Pantojaiendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí”, recuerda Kiko Rivera, añadiendo que se emocionó durante el programa de Jesús Calleja y contándolo con la voz quebrada.

“Yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña”, añade sobre este episodio.

Además, Kiko Rivera reconoció que se lo contó a su madre, llevándose una bronca por su parte: “Me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija, no la quería. Y hoy en día esa es la que más me quiere. La vida me ha dado una lección porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que mi hija me perdone cuando vea esto, porque es lo mejor que yo tengo en mi vida”, sentenció, destripando parte del contenido de su entrevista con Jesús Calleja.