Terelu Campos confiesa los problemas de María Teresa Campos para adaptarse a su nueva casa

Gente

Familia

Hace unos días María Teresa Campos se mudaba a su nueva casa, pero parece que la adaptación no está resultando tan bien como esperaban. Así lo confirma Terelu a la revista Semana,que espera que pronto se adapte en cuanto la casa esté completamente acondicionada.

«Mi madre está en plena adaptación. Se fue el lunes, pero se volvió a casa porque estaba un poco nerviosa y ayer me fui a comer con ella y durmió, tiene que adaptarse. Ha estado conmigo 26 días y yo creo que ella ha dicho, yo me quedo aquí para toda la vida. Que a mí no me importaría si yo tuviera infraestructura, si tuviera una casa. Es que ya estábamos con la ropa colgada fuera del armario, porque no había sitio», reconoce.

La presentadora Terelu Campos participa en la presentación de la nueva colección del diseñador Eduardo Navarrete en el Mercado de San Antón en Madrid, este lunes. EFE/David Fernández FOTO: David Fernández EFE

Aunque en un principio la veterana periodista se mostraba ilusionada con el cambio de vivienda, ahora parece que va a necesitar algo de tiempo para reubicarse.

Profesionalmente, Terelu está imparable. Hace unos días desfilaba para la firma de su amigo Eduardo Navarrete, cuya relación se ha reforzado tras el paso de la colaboradora televisiva y el diseñador por MasterChef Celebrity y ha inaugurado también Caro Club en Madrid. Con todos los concursantes del talent culinario mantiene muy buena relación aunque reconoce que a Carmina y a Belén López las ve menos por vivir fuera de Madrid, pero que con Bustamante por ejemplo ha estrechado también amistad.

De lo que no ha querido hablar Terelu es de los planes de las próximas navidades. La relación con su hermana, Carmen Borrego, no es buena, hasta el punto de que cuando le preguntan los reporteros lanza un “hasta luego” y se marcha.