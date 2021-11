Terelu Campos confiesa el problema de salud por el que tuvo que ir de urgencia al hospital

Gente

Terelu Campos no atraviesa por su mejor momento. Los desafueros familiares que todavía mantiene con su hermana Carmen Borrego parecían próximo a resolverse tras su reencuentro en el cumpleaños de Belén Esteban, pero la cita que la colaboradora de ‘Sálvame’ tiene pendiente con el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’ está noche ha preocupado mucho a la colaboradora de ‘Viva la vida’ por las preguntas que puedan hacerse y “la sangre” que pueda llegar con sus respuestas. Por si todo esto no fuera suficiente, la tertuliana acaba de confesar que padece un problema de salud por el que tuvo que acudir de urgencia al hospital para tratarse.

Ayer mismo se filtraban en las redacciones de los principales medios patrios unas fotografías de Terelu Campos saliendo del hospital Fundación Jiménez Díaz y rápidamente se extendió la preocupación acerca de su estado de salud. Hoy, la colaboradora de ‘Viva la vida’ por fin ha explicado qué la llevo a visitar la clínica. “Desde hace tiempo tengo un problema en la rodilla y me dolía a rabiar. Tuve que ir y me sacaron hasta diez jeringuillas de líquido”, ha revelado la hija de María Teresa Campos, una descripción muy gráfica que ha sorprendido a Emma García: ¡Por Dios, Terelu!

La presentadora Terelu Campos en Madrid Gtres Online

La inflamación en las rodillas se produce con cierta frecuencia entre la población y puede producirse por diversos factores, como un golpe fuerte o la predisposición genética. Terelu Campos llevaba con dolor en su articulación desde el pasado jueves y a punto estuvo de no acudir a su puesto de trabajo en ‘Secret Story’, pero no le quedó más remedio ante la posible salida de su amiga Isabel Rábago. Para ella hubiera sido un mazazo llegar al plató desde la casa de Guadalix de la Sierra y no ver allí a su íntima. “No podía no estar”, ha recalcado la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’.

La buena noticia

Pero Terelu Campos también ha querido compartir buenas noticias en lo que a su salud se refiere. La tertuliana ha revelado que esta misma semana también se sometió a una revisión médica para comprobar que el cáncer de mama del que ya se trató no ha vuelto a reproducirse. A la colaboradora se le practicó una resonancia magnética y, por fortuna, los resultados son positivos. “Todo ha ido bien”, ha celebrado en su programa.

La hija mayor de María Teresa Campos ha añadido además que su hermana, con la que mantiene un enfrentamiento, se ofreció a acompañarla a la revisión, pero Terelu Campos prefirió ir sola. Su decisión no se debe a los desafueros familiares, sino que siempre se ha sentido más cómoda yendo sin acompañante a sus citas médicas.