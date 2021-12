Qué fue de... Manel Navarro, el cantante que sufrió bullying por su gallo en ‘Eurovisión’ y que nunca se rindió

Gente

Acoso

Sábado, 13 de mayo de 2017. Veintiséis países del viejo continente se disputan la victoria del Festival de la Canción de Eurovisión, entre los que, como siempre, se encuentra España, representada por Manel Navarro, un joven cantante de rostro angelical que interpretó ante millones de espectadores ‘Do It For Your Lover’, la canción que se lo dio y quitó todo. Todo parecía ir bien sobre el escenario, hasta que en una de las últimas estrofas, al artista se le quebró la voz y emitió una nota falsa que comúnmente se conoce como ‘gallo’. Fue entonces cuando comenzó su infierno, tal y como él mismo ha recordado recientemente.

“Recibí amenazas de muerte, por la calle me escupieron, salía de fiesta y me tiraban hielos... La primera vez que recibes un ‘hate’ (odio) tan extremo choca mucho, y empiezas a creerte todo lo que lees. Llega un punto en que dices: ‘joder, ¿de verdad soy así?’, comienza lamentando en su entrevista con ‘Freeda’ un cambiado Manel Navarro, que ha cortado la melena con la que se dio a conocer en Eurovisión. En el reportaje, el joven artista recuerda que por aquel entonces era “un chaval de 17 años que hacía covers en YouTube” hasta que le llegó la oportunidad de firmar un contrato discográfico y, posteriormente, representar a España en la mayor muestra musical que tiene lugar en Europa.

Aunque había mucha gente que no estaba de acuerdo con que Manel Navarro fuera el representante y que no empatizaba con su canción, el cantante recuerda que “los primeros seis meses antes del festival fueron maravillosos” porque no recibió “un ‘hate’ extremo” hasta que sobre el escenario se le escapó el maldito gallo que le cambió la vida. “Después de Eurovisión, regresé a Madrid y fue cuando empecé a ver la grandeza del asunto. Iba por la calle, y si iba con la guitarra porque salía de ensayar, me caía de todo...”, recuerda el cantante, que reconoce que se llegó a plantear si de verdad merecía la pena continuar con su carrera musical.

Pero no fue él el único que lo pasó mal por aquella nefasta situación, sino que su familia también sufrió. Por esta razón, Manel Navarro intentaba aparentar que estaba bien e incluso rechazó acudir a terapia, una decisión que ahora lamenta, pues reconoce que le habría venido de maravilla para superar la tormenta.

Por fortuna, eso es cosa del pasado y los comentarios negativos fueron cesando, hasta que a día de hoy sus redes sociales “están tranquilicas” y solo recibe comentarios positivos. Manel Navarro asegura que sigue tan enamorado de la música como siempre, y de hecho acaba de publicar su nuevo single, ‘Pierda’, disponible en todas las plataformas digitales.