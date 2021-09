La confesión más dura de Kiko Rivera: “Recibí patadas y puñetazos”

Gente

Bullying

El pasado fin de semana, el programa ‘Socialité' recuperó el testimonio de un compañero de internado de Kiko Rivera que aseguraba que el hijo de Isabel Pantoja había sufrido acoso en el centro. Ahora, ha sido el propio DJ el que ha querido sincerarse sobre este tormentoso episodio a través de sus redes sociales: “Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo. Y sí, me hacían bullying”, ha comenzado relatando el hermano de Isa P en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque Kiko Rivera puntualiza que el acoso que sufrió “no fue exactamente como lo ha explicado él”, refiriéndose a su antiguo compañero que habló con el programa de María Patiño, sí ha confirmado que en aquellos años fue víctima de “patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura, para qué engañaros...”. Pero, ¿por qué la tomaron contra él sus propios compañeros? El DJ lo tiene claro: “por la simple razón de venir de donde venía”. Bajo su punto de vista, ser hijo de Isabel Pantoja fue motivo suficiente para que varios chicos le hicieran la vida imposible.

Pero lo peor de todo no fueron los golpes o los insultos que Kiko Rivera recibió en el internado de Toledo, sino que por culpa de esas agresiones, el hijo de Isabel Pantoja empezó a coquetear con las sustancias ilegales, adentrándose así en una espiral de autodestrucción contra la que todavía hoy está luchando. “Con esto no quiero dar pena, ni mucho menos,. Conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día y, aunque me costó, siempre tiré para adelante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos”, ha lamentado el sevillano ante su más de un millón de seguidores en Instagram.

Además, Kiko Rivera ha querido concluir solidarizándose con todas las víctimas de bullying o acoso escolar, defendiendo la importancia de que se denuncien las agresiones, sean del tipo que sea. “Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto. Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos, por favor. Todos juntos debemos de luchar para que desaparezcan este tipo de actos. Bueno, ya sabéis una cosa más de mi parte de vida más amarga. Os quiero familia”, ha finalizado el DJ.

Aunque él no ha querido referirse a este asunto en su publicación en Instagram, una de las partes más llamativas del relato de su compañero que habló para ‘Socialité' fue cuando este aseguró que Isabel Pantoja nunca se preocupó de la terrible situación por la que atravesaba su hijo.