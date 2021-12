Jesulín ignoró a su hija Andrea ocultándole el embarazo de la Campa

Gente

Polémica

Que una hija se entere por la Prensa de que su padre va a ser padre de nuevo parece indignante, pero conociendo el perfil del personaje a una no le extraña lo más mínimo que Jesulín de Ubrique no le contara a su hija Andrea que su esposa, María José Campanario, estaba embarazada.

Aún si, la hija de Belén Esteban no ha tardado en felicitar a su progenitor por tan feliz noticia, aunque en el fondo se sienta dolida por la actitud del torero.

Andrea es una mujer súper discreta y ni se le habría ocurrido filtrar la noticia. Se rumorea que ha sido María José la que le pidió a su marido que no contara nada al resto de la familia, sobre todo a su primogénita.

No es difícil adivinar que la Campa no tiene a Andreita, y menos a Belén, como santas de su devoción, y que no mueve ni un músculo por intentar que su marido y su hija mayor mantengan una relación fluida.

Sabemos que Andrea se ha puesto muy contenta al saber que el bebé viene en camino, y que le encantaría conocerle en cuando nazca, pero, visto lo visto, ya veremos si la embarazada pone o no impedimentos para que la hoy estudiante de Comunicación Audiovisual conozca al bebé.

En este sentido, Jesús debería hacer prevalecer su criterio y ejercer su rol de padre, por encima de desafueros y enfrentamientos. Por mucho que su relación con Belén Esteban sea prácticamente inexistente, su hija Andrea no tiene por qué pagar las desavenencias de sus padres.