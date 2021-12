Bombazo en el kiosko: Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan un hijo

Gente

Sorpresa

“Estamos esperando un bebé”. “Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices”. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han confirmado en exclusiva la noticia a la revista “¡Hola!”. La familia amplía a sí la familia con un tercer hijo. Aunque, el torero tiene una hija también, Andrea, de su relación con Belén Esteban.

La pareja, que este verano cumplió 19 años de matrimonio, no ha tenido ningún inconveniente en confirmar la noticia a la revista, quien por su amistad con la publicación, no ha recibido ninguna compensación económica por ello. “Cumplo tres meses [de embarazo] y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo”, explica la odontóloga de 42 años. “Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario FOTO: GAA GTRES

Sin embargo, según declara ella, la noticia les pilló por sorpresa: “Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo”.

“Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico [Jesús Alejandro], de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!”, declara Jesulín.

“Mis chicos, felices con la noticia, tanto Julia como el niño. Si vierais la “jartá” a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos”, asegura el diestro. “Durante estos años, lo habíamos pensado muchas veces, pero por unas cosas o por otras, no llegó. Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, viene”.

María José Campanario, a quien según dice ya se “le nota un poco” la barriguita, deja claro que aún no saben si es niño o niña, pero no les importa: “Lo único que quiero es que venga bien, que esté sano o sana y que todo vaya bien”.

Por su parte, Jesulín prefiere no saber el sexo del bebé: “Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros”.